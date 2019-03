Rings Of Saturn: „Sounds Of Carnage“-Europatour im Mai 2019

Rings Of Saturn: „Sounds Of Carnage“-Europatour im Mai 2019

Die Alien-Tech Death-Meister Rings Of Saturn haben im Sommer 2017 mit Ultu Ulla (Nuclear Blast) ihr viertes Studioalbum veröffentlicht. Während die Band derzeit an dessen Nachfolger werkelt, kündigt sie heute eine 23 Shows umfassende Headlinetour durch Europa an, die sie gemeinsam mit den US-Goblin Metallern von Nekrogoblikon bestreiten wird. Drei weitere Supportacts – die deutsche Brutal Slam Deathcore-Truppe Mental Cruelty, die aus Lexington, KY stammenden Left To The Wolves sowie der UK-Act Harbinger – vervollständigen das Line-up. Alle Termine findet Ihr unten, Tickets sind ab sofort erhältlich!

Sounds Of Carnage 2019

w/ von Nekrogoblikon, Mental Cruelty, Left To The Wolves, Harbinger

03.05. D Mannheim – MS Connexion Complex

04.05. I San Donà di Piave (VE) – Revolver Club

05.05. I Rozzano (MI) – Circolo Svolta

06.05. SLO Ljubljana – Orto Bar

07.05. D München – Backstage

08.05. D Oberhausen – Kulttempel

09.05. UK London – The Underworld Camden

10.05. UK Southampton – The Joiners

11.05. UK Manchester – Rebellion

12.05. UK Leeds – The Key Club

13.05. UK Birmingham – Mama Roux’s

14.05. NL Rotterdam – Baroeg

15.05. D Hannover – Café Glocksee

16.05. CH Aarau – KIFF

17.05. D Schweinfurt – Stattbahnhof

18.05. CZ Prag – Nová Chmelnice

19.05. A Wien – Viper Room

20.05. H Budapest – Dürer Kert

21.05. SK Bratislava – Randal Club

22.05. D Leipzig – Naumanns

23.05. D Berlin – Lido

24.05. D Hamburg – Logo

25.05. TBA

Tickets für die deutschen Shows gibt es in Kürze im Nuclear Blast-Onlineshop!

Holt euch Rings Of Saturns aktuelles Album Ultu Ulla hier:

Mehr zu Ultu Ulla:

Inadequate OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

Inadequate OFFIZIELLES DRUM-PLAYTHROUGH:

Inadequate OFFIZIELLES GUITAR-PLAYTHROUGH:

Parallel Shift OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

Parallel Shift‘ OFFIZIELLES GUITAR-PLAYTHROUGH:

Parallel Shift‘ OFFIZIELLES DRUM-PLAYTHROUGH:

Margidda‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

—

Weitere Infos

https://www.facebook.com/ringsofsaturnband

https://www.instagram.com/ringsofsaturnbandofficial

https://twitter.com/ringsofsaturn_

https://www.nuclearblast.de/ringsofsaturn

Kommentare

Kommentare