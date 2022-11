Knorkator am 19.11.2022 im JUZ in Andernach

Band: Knorkator

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 19.11.2022

Kosten: 28 € VVK, 30 € AK

Genre: Rock, Fun Metal, Neue Deutsche Härte

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Kulturbüro Stadt Andernach

Link: https://www.juzliveclub.de/programm/knorkartor/

Setlist:

Sieg Der Vernunft Kurz Und Klein Der Ultimative Mann Die Welt Wird Nie Wieder So Der Hofstaat Tut Uns Leid Böse Du Nich Klonen Ma Baker One Way Or Another Ihr Habt gewonnen Rette Sich Wer Kann Schwanzlich Willkommen Milliardäre Es Lebe Der Tod Alter Mann Ding Inne Schnauze Weg Nach Unten Wir Werden Alle Sterben Hymne Eigentum Du Bist Schuld Zähneputzen, Pullern Und Ab Ins Bett

Knorkator – Deutschlands Meiste Band Der Welt – geht auf Tour und kommt nicht nach Andernach? Richtig: Das gibt es nicht! Auch bei ihrer aktuellen Tour Sieg Der Vernunft kommen die Berliner in die Metal Metropole nach Andernach und werden heute Abend die heilige Halle des Metals im JUZ erschüttern! Alles andere wäre ja wohl auch unvernünftig, also ganz klar: Sieg Der Vernunft – herzlichen Glückwunsch Knorkator.

Das JUZ in Andernach ist mittlerweile so was wie der Hausclub außerhalb Berlins der schrillen Band geworden. Sie lassen es sich nicht nehmen, bei ihren Touren dort einzukehren. Das honorieren die Andernacher Fans heute natürlich wieder mit vollem Haus.

Das letzte Mal waren Knorkator im März 2020 mit Zweck Ist Widerstandslos hier, heute Abend ist es Sieg Der Vernunft, welches promotet wird. 2020 war es das letzte Konzert vor Corona hier in Andernach (ein paar Tage später wurden die ersten Coronafälle in der Region publik). Dieses Mal ist es das letzte Konzert der Band zur aktuellen Sieg Der Vernunft Tour.

Pünktlich angekommen, sehen wir schon die lange Schlange vor dem Eingang und es ist natürlich wieder extrem voll. Wir müssen noch etwas warten, bis die Show von Knorkator beginnt. Auf der Bühne ist ein großer Bildschirm, der das wartende Publikum mit verschiedenen Videos unterhält, bis die Band dann endlich erscheint. 20:30 Uhr war online angegeben, tatsächlich wird es aber 21:00 Uhr (das hat mir vorhin bereits ein Crewmitglied bestätigt).

Wie wir es von Knorkator gewohnt sind, wird auch heute bis auf wenige Ausnahmen fast das komplette Album in das über zweistündige Programm eingebettet. Knurrkater fehlt als Song, das liebliche Kätzchen befindet sich allerdings auf einer Box sitzend auf der Bühne hinter dem Gitarristen Buzz Dee.

Die Show ist dann auch direkt ein Sieg Der Vernunft, denn der Titelsong vom neuen Album ist der Opener der heutigen Show. Bereits jetzt versuchen die Jungs hier alles Kurz Und Klein zu machen. Stumpen schiebt mich mit einem Rohr während des Fotografierens etwas zur Seite. Zunächst schnalle ich nicht wieso, doch dann habe ich es erfasst. Er steckt sich ein Rohr (!!!) zwischen die Beine, zunächst dampft es aus seinem Hintern und dann gibt es einen Konfettiregen. Ah klar, Stumpen ist ja Der Ultimative Mann!

Die Welt wird ist ohne Knorkator Nie Wieder So, wie sie vorher mal war. Der Hofstaat von Knorkator hat sich heute Abend in Form einer großen Fangemeinde hier im JUZ versammelt, um ihrer Band zuzujubeln. Tut Uns Leid, nein tut es nicht. Bereits jetzt ist es schon die erwartet geile Veranstaltung, bei der sich die Band wieder Böse verhält. Als wären die Jungs von Knorkator nicht Böse genug, haben sie sich für diesen Song heute am Mikrofon sogar noch Böse Verstärkung in Form von Tim Tom geholt. Dem fällt es überhaupt nicht schwer, Böse zu sein, denn er ist der Sohn von Böse(wicht) Alf Ator.

Mächtig Stimmung hier und Stumpen und Alf Ator sind heute überhaupt nicht angekotzt, zumindest steht der Song Es Kotz Mich An heute nicht auf der Setliste, was schade ist, aber Knorkator haben ja noch eine Menge anderer Songs zu bieten. Meine Zeit im Fotograben ist übrigens nach dem dritten Song Der Ultimative Mann (meinen die mich!?) zu Ende und ich kann mir die fantastische Show in voller Länge ansehen.

Neben den Hauptakteuren und Frontmännern Alf Ator und Stumpen machen auch die Männer an den Saiten hervorragende Arbeit. Buzz Dee ist für die tollen Gitarrenklänge zuständig. Der steht heute Abend da in aller Ruhe und lässt alle derben Späße, die Stumpen mit ihm machen will, über sich ergehen. Am Bass wird Rajko Gohlke von Stumpen am wenigsten behelligt, da er nach hinten etwas abseits im Schutz von Alf Ator steht. Am Schlagzeug sitzt da etwas erhoben mittlerweile Philipp Schwab, der diesen Job bereits seit einiger Zeit von Nick Arargua übernommen hat, den wir noch bei der letzten Tour hier vor Ort erlebten.

Ich Hasse Musik ist dieses Jahr auch nicht auf der Setliste, was ich bedauere, obwohl ich Musik liebe. Ok, Knorkator ihr habt gewonnen, aber das ist der Weg Nach Unten für euch! 😉 Spaß beiseite, ich liebe Knorkator und ihren Wahnsinn! Also Rette Sich Wer kann („Mein Lieblingslied“, so Stumpen). Knorkator sind ja auch bekannt für ihre eigenständigen und genialen Covernummern. Bei Knorkator gefallen mir diese sogar, obwohl ich eigentlich Cover hasse. Heute sind es Ma Baker von Boney M. und One Way Or Another von Blondie. Bei One Way Or Another ist Tim Tom wieder auf der Bühne. Das Publikum ist schwer eingebunden bei diesem Song. Der Einsatz der Fans wird jeweils mit hochgehaltenen Schildern eingefordert. Wir haben hier eine Menge Spaß!

Obwohl wir Corona überlebt haben, heißt es: Wir Werden Alle Sterben. Ok, das hat aber noch etwas Zeit, also dann doch zum Schluss noch die Aufforderung Zähneputzen, Pullern Und Ab Ins Bett.

Dann ist auch wirklich Schluss, das war eine Ansage. Zugaben gibt es nicht mehr, wobei die Setliste mit 24 Songs auch so richtig lang war. Allerdings auch sehr kurzweilig. Die Jungs von Knorkator haben über zwei Stunden voller Energie hier alles gegeben und irgendwann muss mal Schluss sein, auch wenn es noch so schön ist!

Die Band kommt sogar noch raus, um geduldig Autogramme zu geben. Allerdings ohne Stumpen, der hat dafür schon im Vorfeld die Plakate unterschrieben, die man für eine freiwillige Spende für den Wünschewagen Berlin bekommen konnte. Auf meine Frage, wieso der alte Stumpen denn nicht rauskäme, erwidert mir Alf Ator (natürlich augenzwinkernd): Starallüren 😉

Das war hier ein Sieg Der Vernunft im JUZ in Andernach. Knorkator haben weit mehr als geliefert. Ein Spektakel sondergleichen. Knorkator sind immer wieder eine beknackte Macht. Auch ich Alter Mann finde das ziemlich Hardcore und werde immer wieder dabei sein, wenn die Berliner Knorkator in der Metal Metropole Mittelrhein erscheinen.