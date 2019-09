Knorkator schreiben Geschichte: Columbiahalle heißt ab sofort Knorkatorhalle

Berlin (02.09.2019) – Knorkator – Deutschlands meiste Band der Welt – feiert 25-Jähriges. Die Geschäftsführung der Columbiahalle hat sich zu diesen großartigen Jubiläum eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung einfallen lassen und würdigt „ihre“ Berliner Band mit einem nie noch da gewesenen Akt: Hiermit geben wir offiziell bekannt, dass die Columbiahalle in Knorkatorhalle umbenannt wird!!!

Axel Schulz ließ es sich aus diesem Anlass nicht nehmen, aus dem Urlaub eine persönliche Videobotschaft an die Band zu senden.

Die Halle trägt somit ab sofort den Namen der Band, die so oft wie keine andere an diesem magischen Ort aufgetreten ist – und dies im Rahmen ihrer Zweck Ist Widerstandslos-Tour in diesem Jahr noch drei (!) weitere Male tun wird.

Am 5., 6. und 7. Dezember 2019 feiern Knorkator ihre Heimspiele in der Knorkatorhalle!!!

Da jubelt Alf Ator gemeinsam mit seinen Knorkator-Kollegen: „Also man muss schon zu den ganz wichtigen Leuten gehören, wenn Straßen und Plätze nach einem benannt werden. Außerdem sollte man sicherheitshalber bereits tot sein, bevor das passiert. Und ja, wir geben zu, die Vorstellung hat auch uns beflügelt, wenn auch ganz heimlich, in unseren kühnsten feuchten Träumen. Und was passiert pünktlich zu unserem 25-jährigen Bestehen? Die Berliner Columbiahalle, die seit einer gefühlten Ewigkeit zu unseren Lieblings-Locations gehört, wird umbenannt in KNORKATORHALLE!

Und wieder mal kann ein Punkt von unserer Was-Wir-Im-Leben-Noch-Alles-Erreichen-Wollten-Liste gestrichen werden. Ja, zugegeben, es ist keine Straße, ABER gewissermaßen ein Schau-PLATZ großer Konzerte! Zugegeben, es soll nicht für immer sein, aber wir sind ja auch noch nicht tot.

Danke, lieber Axel und liebes Columbiahallen-Team … ähm, sorry… Knorkatorhallen-Team! Wir besitzen nicht annähernd genug Sektkorken, um auszudrücken, was wir empfinden!“

Doch nicht nur das gilt es von Knorkator zu verkünden: Ein Wunsch, das zweite Video aus dem am 13.09. erscheinenden neuen Album Widerstand Ist Zwecklos kann ab sofort hier angeschaut werden:

Alle Daten zur Zweck Ist Widerstandlos Tour 2019/2020 findet ihr hier

http://www.knorkator.de/

