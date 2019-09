Autumn Blast 2019: startet am 07.12.2019 in Kiel

Es geht wieder los. Das Autumn Blast geht in die fünfte Runde und wie es sich für ein Jubiläum gehört, hat der Veranstalter etwas ganz besonderes vorbereitet. Sie kommen aus Dänemark, sie haben eine großartige Live-Show und sie brachten am 23. August ihr neues Album Reveal Your Souls To The Dead raus. Unser Headliner für 2019 sind die großartigen Illdisposed.

Der Co-Headliner-Posten sind wie die letzten Jahre auch stark besetzt. Zuerst werden Hydrophobic aus Lüneburg die Death Metal Keule auspacken und darauf folgen die Hamburger Power Metal Veteranen Shadowbane. Nach langer Bühnenabstinenz sind die Lübecker Thrasher Devariem zurückgekehrt und wir freuen uns sehr, sie auf unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Im Vorprogramm haben wir eine Rückkehr zu vermelden und eine ganz frische Band aufgetan. Dust Race aus Kiel überzeugten schon 2016 mit fettem Hard Rock und viel Bühnenpräsenz und wie sich das für uns gehört, begrüßen wir sind gern wieder bei uns. Der Opener 2019 sind Dreamscore aus Hamburg, Symphonic Metal von bühnenerfahrenen Musikern, die hier eine neue Herausforderung suchen.

Autumn Blast V – 07.12.2019

Illdisposed (Melodic Death Metal), Aarhus (DK)

Shadowbane (Power Metal), Hamburg

Hydrophobic (Death Metal), Lüneburg

Devariem (Thrash Metal), Lübeck

Dust Race (Hard Rock), Kiel

Dreamscore (Symphonic Metal), Hamburg

Kommentare

