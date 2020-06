Korpiklaani: feiern morgen die Youtube Premiere ihres „Masters Of Rock 2014“ Auftritt!

Gute Nachrichten für all die Folk Metal Fans, die Konzerte und Festivals vermissen: Korpiklaani veröffentlichen am Samstag, 20.06.2020 um 18.00 CEST ihren Auftritt auf dem Masters Of Rock 2014 als Youtubepremiere.

Die Band über den Auftritt:

„Endlich können wir unsere DVD Live At Masters Of Rock allen zugänglich machen. Dies ist der erste Teil einer Serie kommender Live Shows und Streams!

Wir beginnen mit der Show von 2014, welche aus der Manala Tour Ära stammt. Sami war damals erst ein Jahr Teil der Band und Tuomas sieht noch wie ein junger Mann aus! Das Masters Of Rock ist eines unserer Lieblingsfestivals, das Publikum ist großartig und das siehst du in unseren Gesichtern. Der Veranstalter und sein gesamtes Team müssen an dieser Stelle einfach besonders hervorgehoben werden, schließlich haben sie sich nicht nur hervorragend um uns gekümmert, sondern auch unsere erste DVD ermöglicht.

Fun Fact: Beide Shows wurden von Jonne in seinem Heimstudio abgemischt. Die Show aus dem Jahr 2016 werden wir am 18. Juli veröffentlichen.

Wir werden ebenso bald ein Special Brau-Event ankündigen, bleibt gespannt!“

Heute veröffentlichte die Band einen Event Trailer, um ihr Publikum bereits jetzt in die richtige Stimmung für morgen zu bringen: