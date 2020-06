Doro: Metal-Queen rockt das Autokino

Als erste Metal-Künstlerin der Welt rockte Doro Pesch am Wochenende in Worms im Autokino.

Hunderte begeisterte Fans vor Ort (und inzwischen nahezu 500.000 weltweit via Facebook und YouTube) feierten Hits wie Für Immer, Love Me In Black oder All For Metal.

Bei der Zugabe hielt es die Metal Queen nicht mehr auf der Bühne, Doro zog es bei All We Are zu ihren Fans an die Autos, die sich frenetisch und laut hupend bei ihr bedankten.

Doro kommentiert: „Die Fans und meine Band haben mir in den vergangenen Wochen sehr gefehlt. Die erste Autokino-Show meiner Karriere war ein echtes Erlebnis, auch für mich. Es tut gut, wieder gemeinsam zu rocken. Hoffentlich dann bald auch wieder wie gewohnt.“

Die nächsten exklusiven Autokinoshows von Doro erlebt ihr live hier:

28.06.20 Bottrop – Autokino am Moviepark

24.07.20 Stuttgart – Kulturwasen

Seht die Show aus Worms an: