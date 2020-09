Krisiun: Livestream am 05.09.2020 aus dem Kiss Club

Was man bisher aus Europa und den USA kennt, gibt es nun auch aus Brasilien. Krisiun spielen ein Streamingkonzert aus dem Kiss Club live. Die wichtigsten Informationen gibt es auch in Englisch von den Herren. Hier die Infos:

“Sexta-feira, (04/setembro) a partir das 22h, o Krisiun fará uma apresentação bombástica ao vivo na live da Kiss Club Live.

A banda vai brutalizar sua noite de sexta-feira tocando os clássicos do Death Metal que à tornaram um dos maiores nomes do estilo no mundo 👉 – youtube.com/radiokissfmoficial –

Também é possível ouvir pelo site

kissfm.com.br/ao-vivo, ou nas frequências espalhadas por todo Brasil.

Você também pode colaborar com o cachê clicando no link: http://kickante.com.br/bandakrisiun

Krisiun Livestream Performance on http://youtube.com/radiokissfmoficial

Friday (04/September) CEST 03 am (+1) – BRT 10pm- PDT 06pm

you can support the band on the link: http://kickante.com.br/bandakrisiun“

Für Germany heißt es leider entweder lange wach bleiben oder früh aufstehen, der Stream startet am Samstag, 05.09.2020 um 3 Uhr morgens.