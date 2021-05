Last Days Of Eden: unterzeichnen weltweiten Plattenvertrag bei El Puerto Records

Die spanischen Last Days Of Eden haben einen weltweiten Vertrag beim deutschen Plattenlabel El Puerto Records unterschrieben!

Das Symphonic Folk Metal Sextett aus der Region Asturien wird im Herbst 2021 ihr drittes Album veröffentlichen und planen anschließend eine Releasetour mit Rage.

Die Band selbst: „Wir freuen uns sehr über diese neue Ära der Zusammenarbeit von Last Days Of Eden und El Puerto Records. Wir fühlten uns seit den ersten Gesprächen wirklich mit dem Label verbunden und waren nicht nur erstaunt über den professionellen Ansatz als internationales Label, das so schnell wächst und wie eine „deutsche Maschine“ arbeitet, sondern auch über die Nähe und Menschlichkeit des Teams hinter dem Label.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass dies ein großer Schritt in der Karriere der Band sein wird und dass wir endlich unser keltisch-symphonisches Zeug an jede Ecke der Welt bringen werden.“

El Puerto Promochef Matt. Bischof ist begeistert: „Selbst in vermeintlich übersichtlichen Musik Genres wie dem Symphonic Metal muss man schon ganz genau hinhören, um tatsächlich noch den einen oder anderen Schatz zu entdecken. Wir sind froh, mit Last Days Of Eden genauso eine Perle gefunden zu haben. Musikalisch haben sie mit einer beeindruckenden Bandbreite von episch/bombastisch bis keltisch verträumt sehr viel zu bieten.

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit!“

On Tour with Rage:

12.11.2021 CH Sarnen

13.11.2021 IT Paderno

16.11.2021 FR Colmar

18.11.2021 ES Valladolid

19.11.2021 ES Granada

20.11.2021 ES Vitoria

21.11.2021 ES Barcelona

23.11.2021 DE München

25.11.2021 BE Bilzen

26.11.2021 DE Hamburg

27.11.2021 DE Rostock

Line-Up:

Lady Ani – Vocals

Dani G. – Guitars & Vocals

Andrea Joglar – Bagpipes & Flutes

Sara Ember – Violin

Javi González – Bass

Leo Duarte – Drums

Mehr Info:

https://www.facebook.com/lastdaysofeden