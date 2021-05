Rock Im Park / Rock Am Ring 2022: zweite Bandwelle mit 27 neuen Acts

Weiter geht’s! Wie ihr sicher heute schon in den brandheißen 24 Rock News gehört habt, gab’s einen weiteren Schwung Acts vor dem Ende der Ticket Swap Phase am 14. Juni 2021 um 12:00 Uhr mittags:

100 gecs, Beatsteaks, Bullet For My Valentine, Casper, Deftones, Devin Townsend, Die Kassierer, Don Broco, Donna Missal, Fever 333, Grandson, Jan Delay & Disko No. 1, Kodaline, Lewis Capaldi, Måneskin, Marteria, Masked Wolf, Muse, Scooter, Serious Klein, Skynd, Spiritbox, SSIO, The Murder Capital, Toxpack, Unprocessed, You Me At Six

Nutzt also den Endspurt, euer Ticket rechtzeitig für 2022 zu swappen. Und solltet ihr noch keins haben, könnt ihr euch jetzt im Vorverkauf euer Ticket sichern. Wie immer alle Infos zu Swap, Tickets und Bands unter www.rock-im-park.com und www.rock-am-ring.com.