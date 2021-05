Fear Of Domination: veröffentlichen neue Single ‚Rust‘

Rust ist die dritte Single von der finnischen Band Fear Of Domination und bietet einige härtere Riffs, rauere Vocals und stärkere Beats, wobei Sara Strömmer (Vocals) im Refrain die Party-Stimmung erzeugt, für die Fear Of Domination bekannt ist!

„Rust ist einfach, meiner Meinung nach, einer der besten Songs auf dem Album. Fast alle besten (Song-) Ideen entstehen unter der Dusche und bei diesem war es nicht anders! Der Refrain dieses Songs ist wahrscheinlich einer der partytauglichsten auf dem Album und der ganze Song hat einfach genug rohe Kraft und Energie, um eine Stahlbetonwand zu durchbrechen!“, sagt der Hauptkomponist und Keyboarder Lasse Raelahti.

„Das Video wurde von Miikka Tikka gemacht, dem Macher, der schon die vorherigen Videos realisiert hat, und die Größe der Produktion für das Video kann sich sehen lassen“, so die Band.

Musikvideo-Regisseur Miikka Tikka kommentiert das „Making of the Video“:

„Rust ist das dritte Video der Trilogie. Es gab einen klaren Wunsch im Vorfeld von Seiten der Band, dass das neue visuelle Erscheinungsbild in den ersten beiden Videos noch nicht richtig zu sehen sein sollte, sondern die Präsentation in Etappen pro Video erfolgen sollte. Wurde das erste Video Amongst Gods als „Lyric Video“ bezeichnet, wurde das zweite Video Dive Into I als „Play Video“ betitelt. Rust schließt den Kreis, indem es die „all in“-Version ist, in der es beides gibt – die Band, die spielt, und die fesselnden Bilder. Um die Videos miteinander zu verbinden, spielt die Farbdefinition eine klare Rolle, da alle Videos aus der gleichen Farbpalette stammen, was sich im Namen des letzten Videos herauskristallisiert. RUST!“

Die siebenköpfige Band aus Finnland liefert ihren Industrial- beeinflussten Metal mit einer gehörigen Portion Craziness und schafft so eine chaotisch anmutende Tour de Force sowohl auf der Bühne als auch auf Platte. Mit ihren ausgefeilten Bühnenpersönlichkeiten und ihrer frenetischen Art von modernem Metal sind Fear Of Domination auf einer Mission, die Grenzen dessen zu sprengen, was getan werden kann oder sollte, und – natürlich – dabei die Welt zu erobern, während sie das tun. Das neue Album wird über Out Of Line Music in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA erscheinen.

Fear Of Domination sind:

Sara Strömmer – Gesang

Saku Solin – Gesang

Johannes Niemi – Gitarre

Jan-Erik Kari – Gitarre

Lauri Ojanen – Bass

Lasse Raelahti – Synths & Programming

Miikki Kunttu – Schlagzeug

