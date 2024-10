Lifesick: veröffentlichen Animationsvideo zu „Loved By None“

Die dänischen Death Metal/Metallic Hardcore-Bestien Lifesick haben diesen Mittwoch ihr animiertes Video zu Loved By None veröffentlicht. Die neue Hymne ist ein Vorbote des neuen Albums Loved By None, Hated By All, das am 1. November über Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Lifesick präsentieren brutale und brutal ehrliche Songs mit Texten, die von der turbulenten Natur des Lebens inspiriert sind. Musikalisch beeinflusst vom schwedischen Death Metal, kreiert die Band mit ihrer authentischen und explosiven Mischung aus zermalmenden Klängen und modernen Breakdowns einen kompromisslosen Sound und eine Vision.

Die Band erklärt ihre neueste Single Loved By None folgendermaßen: „Loved By None, the feeling of being loved by none and hated by all, despite trying your best to be a good person, can be overwhelming. It often feels like the world is trying to bring you down and keep you there. This song is the fastest and most aggressive track on the album, and also one of the shortest. It’s straightforward, bone-crushing hardcore, featuring a mix of blast beats and a groovy breakdown at the end.“

Seht euch das animierte Video zu Loved By None hier an:

Seht euch Lifesicks zuvor veröffentlichtes Video zu Legacy Of Misery an hier an.

Mehr Infos zur Band und ihrem kommenden Album Loved By None, Hated By All findet ihr hier:

Lifesick sind:

Simon Shoshan: Gesang

Nicolai Lindegaard: Gitarre

Nikolai Lund: Gitarre

Jeppe Løwe: Schlagzeug

Jeppe Riis Frausing: Bass

Lifesick online:

https://lifesick.dk

https://www.facebook.com/lifesick

https://www.instagram.com/lifesickhc