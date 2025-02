Strain\Sedate: veröffentlichen neue Single „Disease“

Die Hardcore-Band Strain\Sedate setzt mit ihrer ersten Single Disease direkt ein kraftvolles Statement. Der Song thematisiert die Erschöpfung und innere Zerrissenheit in einer von permanenter Reizüberflutung geprägten Welt. Dabei verweben die fünf Musiker ihre charakteristische Mischung aus dreckigem Underground-Hardcore und modernen Metal-Einflüssen zu einem energiegeladenen und kompromisslosen Soundgewitter.

Schon die ersten Zeilen von Disease zeichnen ein düsteres Bild. Die Lyrics spiegeln die Beklemmung einer Generation wider, die sich in einer digitalisierten Realität zwischen Angst, Überforderung und dem Wunsch nach Ausbruch bewegt. Besonders die abschließende Zeile „Am I just another casualty of the tik tok brain fog disease?“ macht deutlich, dass Strain\Sedate nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich am Puls der Zeit sind.

Musikalisch bleibt die Band ihrem kompromisslosen Stil treu: Rohe, ungeschliffene Riffs und aggressive Vocals treffen auf präzise Gitarrenarbeit und mächtige Breakdowns. Die Produktion sorgt für einen dichten, druckvollen Sound, der die Intensität des Songs noch verstärkt. Live verspricht Disease ein absolutes Abriss-Garant zu werden – ein Track, der das Publikum von der ersten Sekunde an mitreißt. Mit Wurzeln in Mannheim, einer Stadt, die für ihre industrielle Prägung und lebendige Subkultur bekannt ist, gelingt es Strain\Sedate, ihre Umgebung musikalisch zu reflektieren. Ihr Motto „modern, aber dreckig“ wird in Disease auf eindrucksvolle Weise hörbar.

Disease ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Diensten verfügbar