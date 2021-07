Long Distance Calling: neue Show in Jena bestätigt

Long Distance Calling haben nach der ersten lang ersehnten Show in Frankfurt am vergangenen Wochenende für den 06.08. noch eine neue Show in Jena (ReOPEN Air Vol.2 im Paradiespark) bestätigen können und für das Konzert in Dortmund am 07.08. (Junkyard Sommerbühne) wurden noch einmal Tickets freigegeben!

Long Distance Calling Summer Escape 2021

25.07.21 DE-Trier, Arena Open Air Sommer 2021 – Kulturlust 21

06.08.21 DE-Jena, ReOPEN Air Vol. 2 (Paradiespark) – neuer Termin!

07.08.21 DE-Dortmund, Junkyard Sommerbühne

20.08.21 DE-Köln, Freideck Kantine Open Air

21.08.21 DE-München, Backstage Kultursommer in der Stadt

22.08.21 CH-Aarau, KIFF

Tickets für Jena: https://www.tixforgigs.com/Event/38100

Tickets für die anderen deutschen Shows: https://bit.ly/2ToJf7x

Tickets für Aarau: https://www.starticket.ch/de/tickets/long-distance-calling-uk-20210822-2000-kiff-saal-aarau

Long Distance Calling online:

https://www.linktr.ee/longdistancecalling