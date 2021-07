Drott: feat. Members von Enslaved und Ulver kündigen ihr erstes Album an und bringen ein Video online

Drotts erstes Full-Length-Album Orcus erscheint am 24. September 2021 über By Norse Music. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.

Erste Single und Video The Marauders ist ab sofort online.

Drott sind Arve Isdal (Enslaved), Ivar Thormodsæter (Ulver) und Matias Monsen und stammen aus Bergen an der Westküste Norwegens. Mit ihrem abwechslungsreichen musikalischen Background von Metal über Jazz bis Klassik erschaffen sie ein Genre, das man tatsächlich nur als Drott bezeichnen kann. Inspiriert von Naturgewalten, Aberglauben und Spiritualität erforscht das Trio mit seiner Musik das Licht in der Dunkelheit.

Die erst 2020 gegründete Gruppe veröffentlichte im März 2021 ihre selbstbetitelte EP und erhielt großartige Kritiken. Die EP etablierte den instrumentalen Progressive Rock-Sound von Drott als frischen Wind im Genre! Ihr erstes Full-Length-Album Orcus führt Drott in eine neue kreative und künstlerische Richtung. Auf zehn Tracks tauchen sie noch tiefer in klangliche, experimentelle Landschaften ein!

Drott kommentieren die Single The Marauder:

„Die Marauder sind durch die Nebelschichten nicht sichtbar. Du kannst hören, wie sie in Seilen hängen und ihre unheilvollen Werkzeuge schärfen, bevor sich ihre schrecklichen Absichten in langsamen, dunklen Riffs und düsteren, schweren Beats manifestieren. Sie sind verlorene Seelen, die durch die Unterwelt streifen, bösartige Mörder und Diebe, die ständig nach Beute suchen.“

Video-Regie von Arve Isdal

Gefilmt von Arve Isdal und Cathrine Wespestad

Orcus erscheint als:

CD-Digipak-Trifold

12”-Black-Vinyl im Gatefold

12”-Gold-Vinyl im Gatefold – Limited to 100 copies, By Norse Music online stores exclusive

12”-Milky-Clear-mit-Schwarz/Gold-Splatter-Vinyl im Gatefold – Limited to 100 copies, By Norse Music online stores exclusive

Orcus Tracklist:

1. The Lure

2. Caerdroia

3. Katabasis

4. The Strait

5. Psychopomp

6. By The Lunar Lake

7. The Marauders

www.facebook.com/DROTTBAND