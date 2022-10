Lorna Shore: veröffentlicht neues Video „Pain Remains III: In A Sea Of Fire“ – der letzte Teil der „The Pain Trilogy“

Der 14. Oktober markierte den epischen Abschluss der The Pain Trilogy von Lorna Shore: Das Video zu Pain Remains III: In A Sea Of Fire (Regie: David Brodsky // http://www.mgenyc.com) kann jetzt hier angesehen werden:

Das am 14. Oktober über Century Media Records veröffentlichte neue Album der Band, Pain Remains, kann auch in voller Länge gestreamt werden unter: https://lornashore.lnk.to/PainRemainsPR

The Pain Trilogy ist eine dreiteilige Geschichte, die sich mit den Phasen der Trauer und der Verletzlichkeit beschäftigt und diese anhand einer Liebesgeschichte veranschaulicht. Die Band kommentiert die Tracks wie folgt:

Pain Remains I: Dancing Like Flames

„Der erste Song, Dancing Like Flames, beginnt damit, dass der Hauptcharakter sich in die Person in seinen Träumen verliebt. Er beschließt, sich dieser Realität zuzuwenden, um einen Sinn zu finden, obwohl er weiß, dass er, je näher er seinem Ziel kommt, immer weiter davon abzudriften scheint.“

Pain Remains II: After All I’ve Done, I’ll Disappear

„Dies führt zum zweiten Lied, After All I’ve Done, I’ll Disappear. Dies ist der Teil, in dem die Person verschwindet, und der Hauptcharakter kämpft damit, den Schmerz zu akzeptieren. Auch er möchte verschwinden und versucht, alles wegzuwerfen.“

Pain Remains III: In A Sea Of Fire

„Schließlich endet die Trilogie mit dem letzten Song In A Sea Of Fire, in dem es nicht nur um Akzeptanz, sondern auch um Wut geht. Wut nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Welt um ihn herum. Der Song endet damit, dass der Hauptcharakter beschließt, aufzuwachen, indem er die Welt in Brand setzt. Während die Feuer wachsen, wird er in einem Meer aus Feuer ertränkt, so dass auch er schließlich verschwinden kann.“

Lorna Shore sind:

Michael Yager – Bass

Adam De Micco – Gitarre

Will Ramos – Gesang

Austin Archey – Schlagzeug

Andrew O’Connor – Gitarre

