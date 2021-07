Mastodon: Captured Live im Georgia Aquarium am 15.07.2021

Die Amerikaner Mastodon laden in ihrer Heimat zum einmaligen Akustik-Event im Aquarium in Atlanta, Georgia ein. Am heutigen 15.07.2021 zocken die vier Jungs live aus der besonderen Location und schicken neun Songs über den immer noch Corona-belasteten Globus. Bei vielen Progressive Metal bzw. Sludge Fans dürfte der Auftritt schon länger fest im Kalender stehen. Neben der Liveshow kann man auch im Nachgang im Zeitraum von 72 Stunden den Klängen der Grammy ausgezeichneten Metal Formation lauschen. Nicht nur die Kulisse ist einmalig, sondern auch die Tatsache, dass Mastodon ihr allererstes Akustik-Set einfangen und euch mit zusätzlichen Informationen zwischen den Werken näherbringen. Als Veranstalter des Livestreams fungieren Dreamstage, die mit ihrer Crew die technischen Voraussetzungen geschaffen haben, um euch ein Höhepunkt an diesem Wochenende zu servieren.

