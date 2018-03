Der Krieg tobt weiter… Die Old School-Death Metaller MEMORIAM stehen kurz davor, ihr zweites Studioablum »The Silent Vigil« am 23. März 2018 über Nuclear Blast Records zu veröffentlichen. Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung des Debütalbums »For The Fallen«, präsentiert die Band mit dem neuen Werk eine authentische, rohe Flut der Zerstörung im Zeichen der alten Schule des Death Metals.

Freitag enthüllte die Band nun den Videoclip zur zweiten digitalen Single „Nothing Remains„.

Zu sehen gibt es den Streifen hier:

Die Live-Aufnahmen wurden während des Dark Easter Metal Meetings in München und während der Show im Asylum in Birmingham mitgeschnitten. Um den Schnitt und die Videoverarbeitung hat sich Timm Sonnenschein gekümmert (www.timmsonnenschein.com).

Die Band kommentiert:

„’Nothing Remains‘ is about dementia and in particular about Karl’s mother’s struggle with this condition. The video is showing the experience of loss and dissolution brought about by the disease in the burning of old family portraits of Karl’s mother and family, parents of Memoriam members and of friends as well as random strangers. Similar to us all being of the same blood as expressed in the previously released ‚Bleed the Same’ we also all die and decay the same. „

Die erste Single ‚Bleed The Same‘ kann in Form eines Lyricvideos auf YouTube angesehen und angehört werden: https://youtu.be/puOhySwpa-w

Bestellt »The Silent Vigil« jetzt digital vor und erhaltet damit auch

‚Bleed The Same‘ und ‚Nothing Remains‘ als Sofort-Download oder streamt die Songs: http://nblast.de/MemoriamBleedTheSame

Hier könnt Ihr »The Silent Vigil« physisch vorbestellen: http://nblast.de/MemoriamTSV

Die Album Trailer gibt es hier zu sehen:

Track-by-Track #1: https://youtu.be/hnHwGjRGYng

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=CxWHxw3oSQ8&feature=youtu.be

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=NNuJX1VsFQU

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=HZSwhmzDJHM

Das beeindruckende Artwork der Platte wurde wieder von Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION,…) geschaffen.

»The Silent Vigil« – Tracklist:

1. Soulless Parasite

2. Nothing Remains

3. From the Flames

4. The Silent Vigil

5. Bleed The Same

6. As Bridges Burn

7. The New Dark Ages

8. No Known Grave

9. Weaponised Fear

MEMORIAM wurden hauptsächlich gegründet, um die Leere zu füllen, die nach dem tragischen Tod von Martin „Kiddie“ Kearns, Schlagzeuger von BOLT THROWER, im September 2015 entstanden ist. BOLT THROWER stellten alle Aktivitäten für absehbare Zeit hinten an, womit Karl Willetts die Möglichkeit gegeben wurde, ein neues Projekt mit Freunden zu entwickeln, das schon länger in Planung war. MEMORIAM sind eine Old School-Death Metal-Band, die den Standards früherer Bands folgt, mit denen die Bandmitglieder gespielt haben. Der musikalische Fokus liegt dabei auf Themen wie Tod, Verlust und Krieg. Die Bandmitglieder kamen ursprünglich zusammen, um Cover-Versionen von Songs zu spielen, die sie in ihrer Death Metal-Karriere beeinflusst haben. Allerdings zeigte sich bald, dass die neuen Songs, die sie schrieben, von überdurchschnittlicher Qualität waren.

MEMORIAM sind:

Karl Willetts – ex-BOLT THROWER | Gesang

Frank Healy – BENEDICTION, SACRILEGE | Bass

Andy Whale – ex-BOLT THROWER | Schlagzeug

Scott Fairfax – ex-LIFE DENIED, BENEDICTION (live) | Gitarre

