Mister Misery: zweites Musikvideo zu „A Brighter Side Of Death“ angekündigt

Im Dezember 2020 kündigten Mister Misery die bevorstehende Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums an, welches am 23.04.2021 erscheinen soll. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Coverartwork zu A Brighter Side Of Death vorgestellt, das von dem französischen Illustrator Guillaume Ducos kreiert wurde. Erscheinen wird das zweite Album der Modern Horror Metal Band aus Stockholm, wie bereits Unalive, bei Arising Empire. Ein erstes Musikvideo zu dem Song Ballad Of The Headless Horseman ist bereits auf den Streamingplattformen verfügbar.

Am Freitag, den 26.02.2021 um 12:00 Uhr, wird der Titel der zweiten Single enthüllt. Dazu wird dann auch direkt das zugehörige Musikvideo auf YouTube zu sehen sein. Als Besonderheit werden die Jungs von Mister Misery ihren Fans vor der Premiere im Livechat Rede und Antwort stehen. Dafür ist eine Livesession, beginnend 20 Minuten vor der Videopremiere, angesetzt. Der Chat wird also um 11:40 Uhr starten!

Tracklist zu A Brighter Side Of Death

Ballad Of The Headless Horseman Buried Mister Hyde Burn Devil In Me I’ll Never Be Yours Under The Moonlight In Forever (We All Fall Down) Clown Prince Of Hell We Don’t Belong Home Through Hell Ballad Of The Headless Horseman (Bonus Track – Orchestral Version)

