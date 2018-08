Die norddeutsche Metal-Band Mob Rules hat eine neue Single und ein Lyrik Video zum Song Children’s Crusde aus dem kommenden Studioalbum Beast Reborn veröffentlicht.

Sänger Klaus Dirks erklärt: „Children’s Crusade handelt von einer rätselhaften Kinderbewegung Anfang des 13. Jahrhunderts in Deutschland und Frankreich. Die gewaltsamen Kreuzzüge zur Befreiung Jerusalems bleiben erfolglos und das Volk verarmt. Einem Jungen aus jenem Volk erscheint nächtens ein Engel, dessen Botschaft schicksalhaft ist: Allein ein Zug unschuldiger, reiner Kinder könne das Heilige Land befreien. Das italienische Meer hinter den Alpen würde sich für sie teilen und den Weg nach Jerusalem freigeben. Berufen diesen Pilgerzug ins Heilige Land anzuführen, schart er über zehntausend junge Menschen um sich. Der beschwerliche Weg fordert seinen Tribut, ein Drittel der Kinder erfriert oder verhungert schon in den Alpen. Als sich dann in Italien das Meer nicht teilt, zerbricht der verdrossene Pilgerzug. Einige siedeln in Italien an, andere kehren in Schande in die Heimat zurück. Nur wenige heuern auf Schiffen an, um ihren Weg fortzusetzen und den heiligen Auftrag zu erfüllen. Untergegangen, gekapert oder versklavt ist letztlich keiner der pilgernden Kinder in Jerusalem angekommen.“

Das Video ist hier zu sehen: