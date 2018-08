Obsolete Theory – Mudness

Fazit: Obsolete Theory bringen mit Mudness gekonnt einen Stilmix mit Anleihen von Black Metal, Death Metal, Doom Metal und Post Black Metal. Das wiederum machen sie so klasse, dass ich fast von einer Metal Apokalypse sprechen möchte. Vielleicht in Anlehnung von Aphrodite‘s Child und an Obsolete Theorys Six Horses Of Death: The leading horse is Black, the second horse is Death, the third one is a Doom, the last one is a Post Black …. Trotz aller Anleihen ist Mudness eine sehr eigenständige Platte. Mit der Hinzunahme von Doomelementen haben Obsolete Theory mich sowieso gefangen.



Anspieltipps: Salmodia III, The God With The Crying Mask