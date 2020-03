Necrophobic: melden sich aus der Quarantäne in Stockholm

Wie fast alle Bands befinden sich auch die Death Metaller von Necrophobic derzeit in Corona-Quarantäne, aus der sie sich jetzt zurückmelden und euch etwas Gutes tun. Wie momentan viele andere Bands auch, springen die Schweden auf den fahrenden Zug auf und spielen am kommenden Samstag ein Geisterkonzert um euch den Hausarrest zu versüßen.

Geplant ist ein vollständiger Gig direkt aus der Corona-Quarantänestation in Stockholm. Ein entsprechender Link zum Livestream wird am Samstag auf der offiziellen Facebook-Bandseite (https://www.facebook.com/necrophobic.official/?epa=SEARCH_BOX) veröffentlicht, sobald die Todesbolzer gegen 11:00 Uhr MEZ live gehen.

Hier die verschiedenen Zeiten aus allen Zeitzonen, damit ihr das Spektakel keinesfalls verpasst:

11.00 Uhr MEZ (wie in Stockholm)

10.00 Uhr GMT (wie in London)

06.00 Uhr EDT (wie in New York)

03.00 Uhr UTC (wie in Los Angeles)

21.00 Uhr AEST (wie in Sydney)

Passend dazu hat die Band ein neues und sehr rares T-Shirt produzieren lassen, um das Event zu promoten. Das Shirt wird nur an diesem Wochenende vom 20. bis 22. März über den Webshop unter https://shop.helloil.com/shop/necrophobic erhältlich sein. Das Shirt wird danach nie wieder nachgedruckt und ist somit ein echtes Sammlerstück.

Hier das Statement der Band:

