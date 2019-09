Necrotted: Neue Single „Weltschmerz“ online

Die süddeutsche Death-Metal-Fraktion Necrotted hat die eine weitere Single aus der am 10.10.2019 über Rising Nemesis Records erscheinenden neuen EP Die For Something Worthwile veröffentlicht.

Hört Euch Weltschmerz hier an:

Infos zur Vorbestellung der EP, der verschiedenen Bundles und der anstehenden Tour findet ihr in unserer News vom 19.09.2019:

Necrotted: neue EP „Die For Something Worthwile“ jetzt vorbestellen

