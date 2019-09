Kai Havaii: „Extrabreit“-Sänger auf Lesereise mit „Rubicon“

Kai Havaii, unter anderem Sänger der deutschen Rockband (Hurra, hurra, die Schule brennt), hat nach seinem hochgelobten schriftstellerisches Debüt mit der Autobiographie Hart wie Marmelade nun seinen ersten Roman vorgelegt. Der Autor wird seinen Thriller Rubicon auf einer Lesereise vorstellen, für die bereits erste Termine stehen

27.09.2019 HAGEN Kulturhof Emst

28.09.2019 KÖLN „Crime Cologne“ Bürgerhaus Stollwerck

27.10.2019 BRAUNSCHWEIG „Krimi-Festival“ Buchhandlung Graff

15.11.2019 BREMEN Thalia Buchhandlung

26.11.2019 SCHWERIN Thalia-Buchhandlung

Weitere Lesungen werden folgen und zeitnah angekündigt.

Kai Havaii – Rubicon

Rütten & Loening (Aufbau)

VÖ 13. September 2019

572 Seiten

14,99 Euro

Auch als E-Book, Hörbuch in Kürze

Klappentext

In Afghanistan, in einem schmutzigen Krieg, hat Carl Overbeck als Scharfschütze sein Bestes gegeben. Nachdem aber bei einem gescheiterten Einsatz sein bester Freund zum Krüppel geschossen wurde, kehrt er desillusioniert nach Deutschland zurück. Eigentlich will Carl jetzt nur in Ruhe und Frieden im Alten Land bei Hamburg leben, doch seine Ehe scheitert. Seine Frau zieht sich mit ihrer kleinen Tochter von ihm zurück. Und Carl braucht dringend Geld. Da meldet sich ein alter Jugendfreund, ob Carl ihm helfen könne – er müsse nur einen Job erledigen, genau wie in Afghanistan. In Italien müsse ein Mann aus dem Weg von einem geübter Scharfschütze aus dem Weg geräumt werden. Carl willigt ein – und damit gibt er sein Leben aus der Hand. Wie sehr, zeigt sich, als er alle Regeln diese Jobs bricht: Carl verliebt sich.

Kai Havaii, geboren 1957 in Hagen, wurde nach sehr kurzem Germanistikstudium und Jobs unter anderem als Taxifahrer und Cartoonist im Jahr 1979 Sänger der legendären Extrabreit– die noch immer eine der bekanntesten deutschen Rockbands sind. Kai Havaii arbeitet auch als freier TV-Autor, unter anderem für das ZDF und ARTE. Wenn er nicht gerade mit der Band auf Tour ist, lebt der Autor derzeit in Hamburg.

