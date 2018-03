Die finnischen Symphonic Metal-Götter Nightwish haben kürzlich ihre neue Best-of-Compilation Decades, mit der sie auf ihr bislang über zwei Jahrzehnte langes Bestehen zurückblicken, via Nuclear Blast veröffentlicht.

Heute können Nightwish stolz die Chart-Ergebnisse zu Decades verkünden, welches sich in zahlreichen Ländern in den Top 10 platzieren konnte, darunter auch einen sagenhaften 1. Platz in Finnland und #5 in Deutschland! Alle Resultate hier im Überblick:

#01 – Finnland

#03 – UK (Rock Top 40)

#04 – Schweden (Rock/Metal)

#05 – Deutschland

#06 – Schweden (Physical)

#06 – USA (Hard Music)

#07 – Schweiz

#07 – UK (Indie Top 40)

#11 – Tschechien

#11 – USA (Rock Album)

#19 – Österreich

#24 – Ungarn

#24 – USA (Current Albums)

#25 – Belgien VL

#43 – Polen

#43 – Kanada Top Albums

#59 – Belgien WA

#61 – Schweden

#62 – UK

#68 – Niederlande

#76 – Italien

#90 – Frankreich

