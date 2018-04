10 Tage vor dem Release ihres mittlerweile sechsten Albums Reverence auf Epitaph haben Parkway Drive zu ihrer neuen Single Prey ein Video veröffentlicht!

Zuvor präsentierte das Quintett bereits die Clips zu „Wishing Wells“ und „The Void “, die zusammen bereits über 4 Millionen Mal aufgerufen wurden.

Frontmann Winston McCall zum Album:

„We took stock of what we had and realized what actually mattered. What we went through was horrendous.

I hope Reverence is the kind of album that redefines what people expect of us, in the sense that you can now expect the unexpected. The time around we’ve taken more risks, and I don’t think we’ve ever sounded more interesting.“

Tracklist Reverence: 1. Wishing Wells 2. Prey 3. Absolute Power 4. Cemetery Bloom 5. The Void 6. I Hope You Rot 7. Shadow Boxing 8. In Blood 9. Chronos 10. The Colour Of Leaving

Parkway Drive gehören zu den größten Australien-Rock-/Metal-Exporten seit AC/DC. Ihr letztes Album Ire (2015) landete in Deutschland auf Platz 8 der offiziellen Albumcharts, in ihrem Heimatland erreichte das mit Gold ausgezeichnete Release Platz 1!

Damit einhergehend werden auch ihre Live-Konzerte immer aufwändiger und größer. Im vergangenen Jahr bespielten sie hierzulande die großen Hallen, für diesen Sommer stehen ausgewählte Festival-Shows mit Headliner-Slots auf dem Programm.

02.06.2018: Nürburgring — Rock Am Ring

03.06.2018: Nürnberg — Rock Im Park 06.06.2018: Dornbrin (AT) — Conrad Sohm Open Air 07.06.2018: Interlaken (CH) — Greenfield 14.06.2018: Nickelsdorf (AT) — Nova Rock Festival 16.06.2018: Gräfenhainichen — With Full Force Festival 22.06.2018: Dessel (BE) — Graspop

Kommentare

Kommentare