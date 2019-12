Parkway Drive: „Viva The Underdogs“- Dokumentation exklusiv am 22.01.2020 in über 60 Kinos

Parkway Drive stellen ihren Dokumentarfilm Viva The Underdogs exklusiv am 22. Januar in über 60 deutschen und österreichischen Kinos vor.

Viva The Underdogs gewährt einen tiefen persönlichen Einblick in über 15 Jahre Bandgeschichte. Zu sehen gibt es exklusives „behind the scene“-Material, u.a. Aufnahmen vom Tourleben und Auftritten auf den weltweit größten Festivals, diverse Interviews mit Wegbegleitern der Band und vieles mehr. Eine Geschichte von guten und schlechten Zeiten, von Triumphen und Niederlagen, von Gewinnern und Opfern.

Einen tollen Vorgeschmack gibt es anhand des Trailers:

Sänger Winston McCall kommentiert:

“We have always taken pride in doing things our way. For over fifteen years we have stayed true to ourselves in a world of extremes. We are not the story of shooting star super stardom, we are not the overnight breakout success, we will never be viral and we sure as hell won’t break the internet. But we have a vision, and we have lived for it, worked for it, bled for it, grown for it and broken for it. We have sacrificed everything and compromised nothing. This is an honest insight into what it takes to survive as the underdogs. Thank you for being part of the story”

Am 22.01.2020 läuft die Doku in den folgenden Kinos:

Das aktuelle Album Reverence (Epitaph) schaffte auf Anhieb den Sprung bis auf Platz 3 der Charts in Deutschland (und hielt sich über 11 Woche in den Top 100) und der Schweiz sowie Platz 6 in Österreich und sorgte durch einen Wiedereinstieg nach der Festivalsaison für eine große Überraschung!

Parkway Drive begeisterten auf der großen Reverence Headliner-Tour in 86 Shows knapp 230.000 Menschen. Damit aber nicht genug – zusätzlich spielten sie auf 32 Festivals vor insgesamt fast 1,3 Millionen Rock- und Metal-Fans, darunter als Headliner auf den legendären Metal-Festivals Wacken sowie SummerBreeze in Deutschland!

Zu Gast waren die fünf Australier aber auch bei Rock Am Ring, Rock Im Park, Southside, Hurricane sowie Greenfield und Nova Rock.

Im April folgt die große Viva The Underdogs – European Revolution Headline Arena-Tour:

Support: Hatebreed, Stick To Your Guns & Venom Prison

