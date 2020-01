Presented by TFM.rocks: This Is Heavy Metal 2020: mit I Mission In Black und Sirius Curse

Mission In Black

Mission In Black zelebrieren zwischen Tradition und Moderne ihre eigene Interpretation melodischen Thrash Metals. Aus nackenbrechenden Riffs und harmonischen Gitarren-Leads, Cleanen und brutalen Vocals, zügellosem Drive und ungehemmter Aggression, schaffen Mission In Black eine explosive Mischung aus metallischer Härte mit epischem Tiefgang!

Konzerte u.a. mit Brainstorm und Mystic Prophecy, Headliner auf dem Shady Side Festival.

Es verstrich einige Zeit nach dem Weggang von Hannes und Martin 2013/2014, die sich mehr Familie und Beruf widmen wollten. Andy (Drums) und Daniel (Lead Guitar) entwickelten die Band unterdessen immer weiter und nahmen 2017 schließlich gemeinsam mit Sängerin Becky Gaber (ex-My Inner Burning) das erste vollständige Album Anthems Of A Dying Breed auf, bei dem auch wieder Martin und Hannes mitgewirkt haben.

Im Mai 2018 erschien Anthems Of A Dying Breed bei El Puerto Records und die Band veröffentlichte zum Release das Musikvideo Welcome The Apocalypse.

Mit Steffi Stuber (Vocals, Enslave The Chain, ex-V.O.Y.D.) und Fabian Guist (Bass / Gitarre, ex-Black Exhalation) haben sich Mission In Black Mitte 2018 neu formiert , um auch auf dem Livesektor unablässig präsent sein zu können.

Bei gemeinsamen Liveshows im In- und Ausland mit Szenegrößen wie z.B. Brainstorm, Mob Rules, Undertow, Majesty, Rebellion, Nitrogods, Maxxwell, Bloodlost, Bridear u.a. unterstrichen Mission In Black eindrucksvoll, dass sie in dieser Besetzung auch live voll überzeugen können!

Im November 2018 war die Band ein weiteres Mal bei Produzent Andy Classen im renommierten Stage One Studio, um einige der Songs vom Debüt mit der Wahnsinnsstimme von Steffi (ihr kennt sie möglicherweise von The Voice Of Germany – Link hier) neu aufzunehmen.

Zwei der Songs (Oceans Of Blood und Judgment Day) werden 2019 erneut über El Puerto Records als streng limitierte (300 Exemplare!) 7“ Vinyl-Single veröffentlicht und verkürzen so die Wartezeit zum kommenden Album!

Passend dazu wurde ein weiteres Video zum Song Oceans Of Blood gedreht, welches der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd gewidmet ist und natürlich werden auch die Clubs und Hallen wieder beackert, um auf dem Livesektor präsent zu sein!

Man darf also gespannt sein …

https://www.facebook.com/missioninblack/

https://missioninblack.com/

Sirius Curse

Fünf Jungs und die gemeinsame Leidenschaft für echten, puren Heavy Metal. Das ist die Essenz von Sirius Curse. Im klassischen Line-Up werden anspruchsvolle Metal-Songs kreiert, die Gitarrensoli, melodischen und mehrstimmigen Gesang sowie gnadenloses Riffing beinhalten. Back to Heavy Metal Basics. Auf den Recordings überzeugen die ausgefeilten Kompositionen und das präzise Spielder Jungs. Live kommt zu alldem noch die Power der Bandmitglieder sowie die Brachialgewalt des Soundgefüges dazu.

Ein nachhaltiges Erlebnis…

Peter Hirsch – Vocals

Andreas Spitznagel – Gitarre

Frank Würthner – Gitarre / back. vocals

Dominikus Sautermeister – Bass

Simon Wilde – Drums

Die Bandmitglieder kommen aus dem Raum Rottweil / Villingen Schwenningen und bringen es zusammen auf mehrere Jahrzehnte Band- und Bühnenerfahrung.

Rock on!

https://www.facebook.com/TheSiriusCurse/

https://www.sirius-curse.de/

Rough’N’Rude

https://www.facebook.com/RoughNRude-1275814272528052/

Weitere Informationen zur Band unter: https://spark.adobe.com/page/GMTgnVbLYLil7/?fbclid=IwAR1U9JlA5nLQAptcp1LD_OS9jzXdRgDZX7K0r8QPP8vcn7YbBIlpnRk73is