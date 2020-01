Mindtech: Norwegens Progressive-Metaller präsentieren ihr neues Album

Omnipresence heißt das neue Werk von Norwegens Anspruchs-Metal-Hopefuls Mindtech.

Die Band gibt´s seit 2007, sie blickt auf ein Album und eine EP zurück, teilte bereits die Bretter mit Volbeat, Pagan’s Mind, Triosphere, Eclipse, Masterplan, Pyramaze, Seventh Wonder, In Flames und Kvelertak und besticht auf Omnipresence mit einer beeindruckenden Balance aus Heaviness und Prog-Finesse und einem Reigen toller Hooks von Sänger Mathias Molund Indergård, der schon in Judas Priest und Iron Maiden Coverbands zeigte, was für ein Talent er ist.

Auch inhaltlich wird´s interessant: Omnipresence behandelt die ewige Suche nach der Wahrheit und die Gewissheit, dass das Leben eine höhere Bedeutung haben muss, als was uns heutzutage normalerweise gelehrt wird.

Mindtech Line-Up: Mathias Molund Indergård – Lead Vocals

Thor-Axel Eriksen – Guitars

Ole Devold – Drums

Marius Belseth – Guitars

Ola A. Øverli – Bass

www.mindtech.no

www.facebook.com/mindtechnorway