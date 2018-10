Das deutsche Metal-Kommando PRIMAL FEAR veröffentlichte Freitag seine brandneue 7″-Vinylsingle »Crucify Me« via Nuclear Blast Records. Das begleitende Lyricvideo zum Titeltrack gibt es hier auf YouTube zu sehen:

Bestellt »Crucify Me« hier: http://nblast.de/PrimalFearCrucifyMe

Holt euch »Crucify Me« digital: http://nblast.de/PrimalFearCrucifyMeD

Hört euch den Track in der NB Novelties-Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

Doch die Band feiert heute nicht nur jene Singleveröffentlichung, sondern gleichzeitig auch den Start ihrer »Apocalypse Over Europe«-Tour, auf der sie von ihren neuen Labelkollegen RIOT V sowie den französischen Heavy Metallern EXISTANCE begleitet wird.

Bassist Mat Sinner kommentiert: „Grüße von den Proben, wir haben hart gearbeitet und können es kaum erwarten, vor unseren Fans zu spielen. Wir haben einige Songs von »Apocalypse« und neben den Klassikern ein paar echte Überraschungen in die Setlist gepackt. Wir sehen uns auf Tour!“

Seht euch hier den Tourtrailer an: https://www.youtube.com/watch?v=JcnTnxhs-Bw

Tickets: http://nblast.de/PFeuTour2018

—–

20 YEARS OF PRIMAL FEAR

»Apocalypse Over Europe«

w/ RIOT V, EXISTANCE

28.09. D Mannheim – MS Connexion Complex

29.09. D Memmingen – Kaminwerk

30.09. H Budapest – Barba Negra

02.10. A Salzburg – Rockhouse

03.10. I Mailand – Legend Club

04.10. F Grenoble – L’llyade

05.10. E Barcelona – Salamandra 1

06.10. E Madrid – Mon

07.10. E Bilbao – Santana 27

10.10. F Paris – Petit Bain

11.10. UK London – The Dome

12.10. B Vosselaar – Biebob

13.10. NL Apeldoorn – Podium Gigant

14.10. D Bochum – Zeche

16.10. D Hamburg – Markthalle

17.10. D Rostock – Alte Zuckerfabrik

18.10. D Berlin – Lido

19.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

20.10. D Cham – L.A.

21.10. SLO Ljubljana – Kino Šiška

23.10. A Graz – Explosiv

24.10. CZ Prag – Nová Chmelnice

25.10. CH Pratteln – Z7

26.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

27.10. D Geiselwind – MusicHall

»Apocalypse Japan Tour«

w/ SINNER

11.11. J Tokio – Duo Music Exchange

12.11. J Nagoya – Club Quattro

13.11. J Osaka – Umeda Club Quattro

»Apocalypse Australia Tour«

w/ SINNER, HORIZONS EDGE

16.11. AUS Melbourne – Max Watt’s

17.11. AUS Sydney – Max Watt’s

15.12. D Karlsruhe – Knock Out Festival

Kommentare

Kommentare