Raven Black Night: zollen Uriah Heep mit neuem Lyric-Video zu “Searching Your Love” Tribut

Nach dem Release ihres in der Manier von Doom-Legenden wie Candlemass oder Manilla Road gehaltenen dritten Albums Run With The Raven veröffentlichen die attitüden-geladenen Australier von Raven Black Night mit Searching Your Love ihre dritte Videosingle. Vor allem Fans mit Passion für atmosphärische und charmant-raue Sounds kommen bei der Band aus Adelaide auf ihre Kosten – die mysterienumwobene Thematik des Albums schlägt sich auch im neuesten Lyric-Video nieder, ist der Song schließlich nicht zuletzt in memoriam an eine wahre Uriah–Heep-Legende entstanden.

Sänger und Gitarrist Jim Petkoff erzählt über den Song: „Ich habe Searching Your Love geschrieben, als ich gerade an der Küste meiner Heimatstadt Adelaide entlangfuhr. Eine Welle von Worten überkam mich, als ich begann, über den Ozean und die Erde als feminine Schutzkraft unseres Selbst nachzudenken. Musikalisch und lyrisch enthält das Stück eine Note des mystischen Songwritings von Uriah Heep und Ken Hensley, das uns an Orte brachte, wo die Realität und Fantasien aufeinanderprallten – gemischt mit einer Prise der Coolness von Kiss und Black Sabbath.”

Quelle: Cmm GmbH