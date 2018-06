“Welcome To The Battlefield 2018!“

Eventname: Reload Festival 2018

Bands:

Papa Roach

In Flames

Kreator

Sick Of It All

Floggin Molly

Eskimo Callboy

Beartooth

Sepultura

Devildriver

Madball

ZSK

Hurley & Die Pulveraffen

Deez Nuts

Counterparts

Pro-Pain

The Night Flight Orchestra

Prong

Ryker’s

Street Dogs

Kaiser Franz Josef

Booze & Glory

Annisokay

Watch Out Stampede

Walking Dead On Braodway

John Diva & The Rockets Of Love

A Traitor Like Judas

Ze Gran Zeft

Powerslave

Ort: Festivalgelände „Im langen Lande“, Anne Frank Straße, 27232 Sulingen, Deutschland

Datum: 24.08. – 25.08.2018

Kosten: 89,00 € zzgl. Versandkosten

Genre: Rock, Punk Rock, Crossover, Metal, Alternative, Hardcore

Besucher: 10.000 Besucher erwartet

Veranstalter: Reload Event GmbH

Link: https://www.reload-festival.de/

Sulingen, Sulingen, Sulingen – ich denke jedes Mal, wenn ich den Namen der Stadt Sulingen höre, zwangsläufig an den Ort Solingen in Nordrhein-Westfalen, der erstens viel näher an Willich liegt, als Sulingen selbst, und zweitens einfach allein durch seine Einwohner mehr Menschen bekannt sein sollte, als die Kleinstadt im Landkreis Diepholz bei Bremen. Doch warum es uns in das knapp 20.000 Einwohner große Städtchen verschlägt ist ganz, doch ganz einfach – das Reload Festival 2018. Wenn im August mal wieder der Löwe (oder sagen wir eher 10.000 Löwen) im Norden steppen, dann hat das nicht nur damit was zu tun, dass die Veranstalter in den letzten Jahren (das Festival gibt es ja bereits seit 2007 – sofern meine Recherche korrekt ist) erfolgreich massiv viele Hochkaräter auf den Acker bestellt haben. Es hat in meinen Augen auch was damit zu tun, dass das Drumherum stimmt. Das Reload gehört für mich zu den großen Festivals in Deutschland, das seinen Charme gerade deswegen hat, dass es nicht zu den supergroßen Events gehört – zu dem ich zum Beispiel das Zwillingsfestival Rock Am Ring / Rock Im Park oder das legendäre Wacken Open Air zähle – und doch alle Bands an Land zieht, die man für zwei geniale Abende braucht. So ist auch dieses Jahr für viele Genrevertreter etwas dabei, für das es sich lohnen könnte, die knapp 90 € Ticketkosten auf sich zu nehmen.

Da ich bei den achtundzwanzig Bands nicht jeden aufzählen will – ich meine, die Liste findet ihr ja oben – will ich mich auf meine Top 10 beschränken. Den Anfang machen klar die drei Headliner Papa Roach, In Flames und Kreator. Wobei Papa Roach mit Sicherheit eher den Mainstream bedienen, während In Flames und Kreator in ihrem Genre alleine so groß sind, dass sie zusammen (in der richtigen Location) die 10.000 Gäste alleine füllen könnten. Während ich gerade noch grüble, wer als nächstes in die Liste kommen sollte, wird mir klar, dass es echt doof ist, dass ich keine Zeit habe dieses Jahr für das Festival, denn Devildriver, Sepultura und die Post Hardcore-Truppe Beartooth machen live unter Garantie auch richtig Laune. Wer jetzt noch Bock auf abgefahrene Melodien und Geschwindigkeit eines Tornados im Tiefflug hat, der wird mit Dragonforce an die ein oder andere Guitar Hero-Session erinnert werden. Wer es Core-ig mag, geht zu Eskimo Callboy vor die Bühne und bei Flogging Molly kommen auch Irish Folk-Anhänger auf ihre Kosten. Und als Letzter im Bunde muss natürlich Watch Out Stampede erwähnt werden. Aber eigentlich nur, weil der Sänger früher mal bei der Band Pride Shall Fall gesungen hat, als sie 2013 ebenfalls auf dem Reload spielen konnte.

