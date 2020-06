Sankt Velten, das musikalische Alter Ego von Arnd von der Essener Thrash-Squad Darkness, hat ein Lyric-Video zum Titelsong des aktuellen Albums veröffentlicht.

https://www.facebook.com/sankt.velten/

https://www.sankt-velten.com/

Link to the Album-Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=TZza4df6IwA

Link to the Single-Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=icE4-M9urao