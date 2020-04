Secret Rule: veröffentlichen Cover-Album „Quarantine: The Other Side of Us“

Nach ihrem letzten Album Against, das am 21.02.2020 veröffentlicht wurde, sind Secret Rule zurück und mit neuen Melodien bewaffnet. Die italienische Metal-Band veröffentlichte am 24.04. ein Cover-Album exklusiv in ihrem offiziellen Webshop (https://bit.ly/secretrulestore), und später wird es auf den wichtigsten digitalen Plattformen erhältlich sein. Das Album trägt den Titel Quarantine: The Other Side Of Us und wurde in zwei Wochen konzipiert, geformt, gespielt, gemischt und gemastert, während dieser Quarantäne, in der die meisten Menschen auf der Welt gezwungen waren, zu Hause zu bleiben.

Sängerin Angela Di Vincenzo spricht über die Veröffentlichung:

“’Quarantine: The Other Side of Us‘ ist ein spezielles Cover-Album von Secret Rule mit elf Covers, die in Erinnerung an diese verdammte Zeit entstanden sind, die die ganze Welt wegen COVID-19 durchmacht. Aufgrund der positiven Reaktionen auf unsere Musikvideos für die Cover von Ozzy Osbourne „Gets Me Through“ (https://bit.ly/2Vviblg) und Placebo „The Bitter End“ (https://bit.ly/2Y1UzpY), die in den ersten zwei Wochen der Pandemie veröffentlicht wurden, und nach der Bitte unserer Fans, ein Cover-Album zu haben von uns, haben wir beschlossen ein spezielles Album mit diesen beiden Coversongs und neun weiteren neuen Songs zu veröffentlichen.”

Andy Menario, der Mastermind von Secret Rule, kommentiert:

“Wir haben viel gearbeitet um alle Elemente eines Secret Rule-Songs in dieses neue Album aufzunehmen. Es war schwierig, weil wir es in nur zwei Wochen gedacht, gearbeitet, gespielt, gemischt und gemastert haben, während die Aufnahme eines Originalalbums mehrere Monate dauern kann! Wir müssen sagen, dass diese surreale Situation und die Frustration, unser neues Album nicht auf Tour zu promoten, gab uns die richtige kreative Förderung und es war sehr lohnend, es in so kurzer Zeit zu schaffen. Wir freuen uns, dass wir diese Herausforderung angenommen haben und sind sehr stolz auf das Ergebnis. Wir hoffen, dass dieses Album allen positive Stimmung bringen kann”.

Die Trackliste zu Quarantine: The Other Side of Us liest sich wie folgt:

Not Afraid (Eminem cover) The Bitter End (Placebo cover) Back to Black (Amy Winehouse cover) I Think I’m Paranoid (Garbage cover) Devil in I (Slipknot cover) Mad World (Tears for fears cover) Look What You Make Me Do (Taylor Swift cover) Twisted (Skunk Anansie cover) Gets Me Through (Ozzy Osbourne cover) The Swan Song (Within Temptation cover) War Eternal (Arch Enemy cover) BONUS TRACK

Line-up:

Angela Di Vincenzo: Gesang

Andy Menario: Gitarre und Loop

Mike Raspanti: Bass

Alex Beccati: Schlagzeug

Gäste:

Nicola Corrente, die männliche Stimme auf “Look What You Make Me Do”

Roberto Deblasio (Scream Studios), Growl auf “War Eternal”

Credits:

Album gemischt & gemastert bei Digitall Studio

https://www.facebook.com/digitallstudiomusic/

Secret Rule Online:

Webseite: https://www.secretrule.it

YouTube: http://www.youtube.com/c/SecretRule

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4zgiXGA2lONdvZunHOFESG

Twitter: http://www.twitter.com/secret_rule

Instagram: https://www.instagram.com/secret_rule_official/

Bandsintown: http://www.bandsintown.com/SecretRule