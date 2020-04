Melted Ego: Lockdown Live Session zum Titelsong des neuen harten Alternative Rock Albums „Heavyweight Knockout“

Da Melted Ego ihre geplanten Konzerte nicht wie geplant spielen können, kommen sie jetzt mit ihrer Lockdown Live Session und dem Titelsong ihres neuen Albums Heavyweight Knockout direkt in euer Wohnzimmer, um gemeinsam mit euch zu rocken. Dreht die Anlage ordentlich auf und lasst eure Nachbarn mitgrooven! Los geht’s:

Auf ihrem vierten Album begeistern die fünf Friesen mit ihrem vielseitigen und eingängigen modernen Sound. Mit der von Olman V. Wiebe im Hertzwerkstudio (Ohrenfeindt, Caliban, Montreal, Emil Bulls) produzierten Scheibe ist es der Band bestehend aus Sänger Melf Hartwig, den beiden Gitarristen Pascal Pohns und Ingo Krantz, sowie Bassist Sven Schnapperelle und Schlagzeuger Timo von Wittken gelungen einen ergreifenden und in vielen musikalischen Heimaten verwurzelten Sound, der jede Facette der individuellen Egos, getreu der Bandphilosophie, beibehält, zu leben. Bei aller Verschiedenheit der fünf Freunde sind sie immer durch die Liebe zum Rock und Hardrock verbunden. So ist auch der Bandname Melted Ego Kind dieser Vision, indem fünf Egos in einem gemeinsamen Projekt zu einem einzigartigen Stil verschmelzen. Jeder Musiker feilt mit seinem Ego an der gemeinsamen Idee. Ohne Vorgaben, Grenzen oder Gnade entstehen auf diese Weise Rock Songs, die mitten auf die Zwölf, in den Magen und ins Herz gehen. Das über Timezone Records erschienene Album Heavyweight Knockout ist zweifelsohne bislang das stärkste Werk von Melted Ego, das abseits des Mainstreams mit tiefschürfenden Ohrwürmern glänzt. Die musikalischen Einflüsse reichen dabei von Billy Talent über Shinedown bis hin zu Alter Bridge, mal hart, mal melancholisch, aber immer stimmig und auf den Punkt.

Das abwechslungsreiche neue Melted Ego Album Heavyweight Knockout ist ab sofort u. a. bei diesen Shops bestellbar bzw. direkt via Download oder Stream zu hören: Amazon | Buecher.de | Weltbild | JPC | WOM | iTunes | Google Play | Spotify | Apple Music | Deezer | Tidal | Qobuz

Die neue Produktion beinhaltet zwölf Songs, die untermalt von melancholischen Rock Riffs Themen wie Liebe, Hass, Ängste und Hoffnung besingen. Heavyweight Knockout startet nach dem atmosphärisch instrumentalen Soul Cracks mit dem energiegeladenen God Or Dog, einem Song der u. a. die Dynamik einer zwischenmenschlichen Beziehung behandelt. Auf das melancholische September Sky, einer Metapher für die Endlichkeit aller Dinge, folgt der moderne Rocksong Lover, der allerspätestens für den ersten Ohrwurm der Platte sorgt und über dem Titeltrack Heavyweight Knockout geht es mit dem romantisch-hymnischen Thrown Out Of Neverland weiter. Anatomy Of Melancholy, ist die erste Single, die am 13.05.2020 mit Musikvideo erscheint, welche die Achterbahnfahrt der Gefühle beschreibt, die man in Kauf nehmen muss, wenn Wege sich teilen und eine Liebe zu Ende geht. Das gesellschaftskritische Dystopia Unchained ist ein Song zwischen Punk und Alternative Rock, der die Annehmlichkeiten der Digitalisierung anzweifelt und dadurch ein düsteres Bild der Zukunft zeichnet. Silent Solitude beschäftigt sich hingegen mit einem sehr privaten Thema, der Einsamkeit im Angesicht des Todes. Die Band untermalt die emotionalen Lyrics wunderbar passend mit getragenen Gitarren und einem Kinderchor, der zum finalen Carnivore Matador überleitet, der das Album mit einem Knall in bester Punkrock Manier beendet.

Mit Heavyweight Knockout haben Melted Ego ein ausgezeichnet produziertes, vielseitiges und einzigartiges Album geschaffen, das dank seiner emotionalen Texte und kreativen Arrangements den großen Produktionen des Genres in nichts nachsteht. Zwölf neue Songs voller Energie, Gefühl und Seele auf einem modernen Alternative Rock Album mit Hardrock Vibes, das nicht nur Fans der bereits genannten Bands auf dem Zettel haben sollten!

Wer jetzt mehr über Melted Egos Alternative Rock Sound sowie Hintergründe zur Band erfahren will, der sollte schleunigst unter www.dr-music-promotion.de vorbeischauen oder für aktuelle News der Bandwebsite www.meltedego.com sowie ihren Social Media Profilen bei www.facebook.com/meltedego oder www.instagram.com/meltedego_band einen Besuch abstatten.