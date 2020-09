Sepultura: heißen Carolina Castro (Sea Shepherd Brasil) und Mitch Anderson (Amazon Frontline) willkommen

In dieser Woche wird es eine ganz besondere Ausgabe der SepulQuarta geben! Sepultura sind sehr stolz darauf, Carolina Castro von Sea Shepherd Brasilien und Mitch Anderson von Amazon Frontline willkommen zu heißen. Im Q&A dieser Woche werden sie sich auf die anhaltenden Umweltprobleme fokussieren, mit denen die Menschheit zu kämpfen hat. Ebenfalls dabei ist der brasilianische Journalist Andre Trigueiro, der sich auf ökologische und milieubedingte Probleme spezialisiert hat.

Derrick Green dazu: „Das Q&A unseres nächsten SepulQuarta wird teilweise in Englisch gehalten werden. Unsere Gäste sind Mitch Anderson, der Gründer und Geschäftsführer von Amazon Frontline, sowie Carolina Castro von Sea Shepherd Brasilien. Diese beiden Organisationen schaffen Aufmerksamkeit und Bewuwsstsein und kämpfen für all das, welches so wichtig für das Wohlergehen der indigenen Völker, des Wildlebens, unserer Ozeane, dem Boden und unserer Planeten ist. Sie sind eine glaubwürdige Quelle um zu erfahren, was passiert und mit welchen Lösungen wir unseren zukünftigen Niedergang abwenden können.“

Ebenso wird in diesem SepulQuarta das neuen Musikvideo der Band zu Guardians Of Earth, der vierten Single ihres aktuellen Albums Quadra seine Premiere feiern.

Schaltet am Mittwoch ein zu SepulQuarta, das wie immer um 21h CEST beginnt: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

