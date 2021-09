Show-Ya: stellen neues Album für November vor

Die Königinnen der japanischen Metalszene Show-Ya veröffentlichen ihr neues Studioalbum Showdown in Europa und Amerika am 12.11.2021 bei Metalville Records (Rough Trade). Mit ihren landesweiten Hits, Fernsehauftritten und Japans größtem Frauenband-Event, das Show-Ya selbst veranstaltet, sind sie einer der bekanntesten Heavy-Metal-Acts in ihrem Heimatland, egal ob männlich oder weiblich. Auch viele jüngere Musiker aus dem Land der aufgehenden Sonne führen an, stark von Show-Ya beeinflusst worden zu sein.

Anlässlich ihres 35-jährigen Bandjubiläums entstand mit Showdown ein bodenständiges Album mit starkem Heavy-Metal-Einschlag.

