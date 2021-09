Begat The Nephilim: mit Musikvideo zu „Paterfamilias“ am Start

Die Melodic-Death-Metaller Begat The Nephilim aus dem südlichen New Hampshire bereiten sich auf die Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums mit dem Titel II: The Grand Procession vor, das am 29. Oktober über Noble Demon erscheint. Mit einer modernen Mischung aus schweren Riffs, mitreißenden Soli und schwebenden Gitarrenmelodien ist das kommende Full-Length-Album der Band eine schonungslose und kompromisslose Angelegenheit und ein würdiger Nachfolger ihres von der Kritik gefeierten Debüts I: The Surreptitious Prophecy / Mother Of The Blasphemy von 2018.

Nach der bereits veröffentlichten Single Paupers Grave haben Begat The Nephilim heute ein brandneues Videoclip-Video zum Track Paterfamilias veröffentlicht, das hier gestreamt werden kann:

BEGAT THE NEPHILIM wurden 2012 gegründet und haben eine intensive und unverkennbare Laufbahn hingelegt, in der sie die Bühne mit bekannten Acts wie Deicide, Kataklysm, Soulfly, Suicide Silence, Napalm Death, Suffocation, Morbid Angel oder vielen anderen teilten und an namhaften Touren/Festivals in den USA, wie Summer Slaughter und dem New England Metal and Hardcore Festival, teilnahmen. Mit ihrem drückenden und technisch beeindruckenden Sound, sowie ihren frenetischen und chaotischen Live-Auftritten, hat die Band bereits vielerorts einen bleibenden Eindruck hinterlassen können und sich einen renommierten Namen in der Szene erspielt.

Mehr Informationen zum kommenden Album: