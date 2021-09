Twenty One Pilots: „Concert Experience“ am 18. September

Twenty One Pilots haben sich zum US-Auftakt ihrer Takeøver Tour eine besondere Aktion für ihre Fans auf aller Welt ausgedacht: das Twenty One Pilots Concert Experience, ein interaktives & virtuelles Konzerterlebnis, das mit der neuesten Roblox-Technologie umgesetzt und weltweit übertragen wird.

In Deutschland beginnt die Show am späten Freitagabend in der Nacht zum Samstag, den 18. September um 1 Uhr. Das Event bildet zugleich den Auftakt der Scaled And Icy-Welttournee des Grammy-ausgezeichneten Duos, die im Juni 2022 auch Auftritte bei den Festivals Hurricane und Southside (18./19. Juni 2022) einschließt.

Das High-Fidelity-Erlebnis hält eine Weltneuheit bereit: die allererste dynamische Setlist, die von den Fans in Echtzeit diktiert wird. Schon vor dem Konzert kann man sich u.a. auf Metaversum-übergreifende Quests mit Zugängen zu den beliebtesten Roblox-Games, exklusive, individuell gestaltete virtuelle Merchandise-Artikel und vieles mehr freuen. Diese Pre-Show-Aktivitäten beginnen ab heute – hier geht es zur Twenty One Pilots-Eventseite (neue Roblox-User müssen ein Konto erstellen, um dem Erlebnis beizuwohnen).

„Twenty One Pilots geht es seit jeher darum, Wege zu ergründen, man so viele Menschen wie möglich erreichen kann“, sagt Mark Eshleman, langjähriger Kreativdirektor der Band. „Von ausverkauften kleinen Venues über den Umzug in den nächstgrößeren Veranstaltungsort nebenan bis hin zum jetzigen Launch eines virtuellen Erlebnisses mit Roblox für Millionen von Nutzern ist das Ziel immer dasselbe geblieben. Das Roblox-Team war im gesamten Prozess darum bemüht, die Fans von Tyler und Josh, ihre Überlieferungen und ihre Geschichte mit der Band zu würdigen, um sicherzustellen, dass sich diese Experience mit dem deckt, was die Leute von einem Twenty-One-Pilots-Konzert erwarten können.„

Das Roblox-Event wurde in enger Zusammenarbeit mit der Band und Eshleman entwickelt und entspricht der Fan-First-Philosophie von Twenty One Pilots. In diesem Fall sogar mehr denn je, denn die Superfans auf der ganzen Welt werden Teil eines nie dagewesenen Erlebnisses. Die Setlist wird aus fünf Songs bestehen, die ihre Hits ebenso berücksichtigt wie neues Material aus ihrem 2021 veröffentlichten Album Scaled And Icy.

Das neuartige Erlebnis wird Folgendes beinhalten:

• Eine dynamische Setlist, die den Usern bei jedem Konzert die Möglichkeit gibt, die Reihenfolge der gespielten Songs durch Echtzeit-Abstimmungen zu bestimmen, sobald das Konzert beginnt. Jeder Song wird in seinem eigenen, aufwendig designten Bühnenbild präsentiert, das dank der neuesten Beleuchtungstechniken, Physically Based Rendering und Motion-Capture-Technologien große Realitätsnähe besitzt.

• Emotes, interaktive Features und maßgeschneidertes virtuelles Merchandise („verch“), darunter über 30 exklusive, individuell gestaltete Teile, die käuflich erworben werden können.

• Metaversum-übergreifende Quests im Vorfeld des Konzerts (ab heute) mit Zugängen zu drei Top-Roblox-Games – „Ultimate Driving: Westover Islands“, „Creatures of Sonaria“ und „World // Zero“ –, die in den Tagen vor dem Konzert eine kombinierte User Base von mehr als 430 Millionen Gamern für die Twenty One Pilots Experience öffnen.

• Behind-the-Scenes-Filmmaterial über das Zustandekommen des virtuellen Konzerts und ein interaktives Interview mit der Band (jetzt als Teil der Konzert-Vorlaufphase verfügbar].

Bis Montag, den 20. September, 8 Uhr können die Fans zu jeder vollen Stunde Wiederholungen der Performances ansehen.

Mehr zu Scalet And Icy: