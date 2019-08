Sinner: neue Single „Last Exit Hell“ vom kommenden Album „Santa Muerte“ (VÖ: 13.09.) erscheint heute

Wer wie Sänger/Bassist/Komponist Mat Sinner seine Band seit über 35 Jahren erfolgreich auf Kurs hält und mit ihr bereits deutlich mehr als ein Dutzend Studioalben (plus diverser Live- und Compilation-Scheiben) veröffentlicht hat, muss ziemlich viel richtig machen. Dabei basiert der Erfolg der deutschen Heavy Metal-Formation nicht zuletzt auf einer besonderen Fähigkeit ihres Bosses: das unbeirrbare Festhalten am eingeschlagenen Kurs bei gleichzeitig permanenter Lust auf Neues. Dass damit immer auch ein gewisses Risiko verbunden ist, nimmt Sinner gerne billigend in Kauf, denn: „Ohne Risiko gibt es keine Weiterentwicklung, und ohne Weiterentwicklung würden wir irgendwann unserem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden.“ Mit ihrem neuen Album Santa Muerte, das am 13. September 2019 über AFM/Soulfood in die Läden kommt, werden Sinner zweifellos den eigenen Ansprüchen gerecht. Und denen ihrer Fans sowieso.

Die offensichtlichste Neuerung zuerst: Auf Santa Muerte gibt es neben Frontmann Mat erstmals eine feste zweite Stimme bei Sinner. Die ist weiblich, stammt aus Venedig und hört auf den Namen Giorgia Colleluori. Mat: „Georgia ist mir schon mit ihrer Band Eternal Idol positiv aufgefallen, deshalb haben wir sie für ‚Rock meets Classic‘ als Backgroundsängerin verpflichtet. Während dieser Tournee habe ich gemerkt, dass Georgia auch zu Sinner perfekt passen würde. Also haben wir sie während einiger Konzerte in Australien, Japan und Deutschland testweise bei drei Klassikern auf die Bühne geholt. Die Reaktionen des Publikums waren der Knaller, damit war die Entscheidung gefallen, sie fest in die Band zu holen.“ Zumal die aktuellen Sinner-Songs durch Colleluoris stimmliche Reichweite eine neue Dimension bekommen und – laut Mat – „eine Reichweite, die mit mir allein nicht möglich gewesen wäre.“

Zweite Neuerung: Mit Ricky Warwick (Thin Lizzy, Black Star Riders) und Ronnie Romero (Ritchie Blackmore´s Rainbow) sind auf Santa Muerte zwei der zurzeit charismatischsten Sänger der internationalen Rockszene zu Gast. „Ricky habe ich ebenfalls im Zusammenhang mit Rock meets Classic kennengelernt“, erklärt Mat. „Wir haben häufig im Tourbus zusammengesessen, uns stundenlang unterhalten und sind dadurch echte Freunde geworden. Ricky ist ein ähnlicher Typ wie ich, bodenständig, ehrlich, ein wenig rau.“ Zum Einsatz kommt Warwicks einzigartige Stimme in What Went Wrong, einer geradlinigen Rocknummer mit irisch angehauchtem Thin Lizzy-Appeal. Ronnie Romero wiederum, der in der ersten Single Fiesta Y Copas zu hören ist, fiel Sinner erstmals 2015 während eines großen Festivals in Italien auf, bei dem Mats Power Metal-Formation Primal Fear und Romeros spanische Band Lords Of Black auf der gleichen Bühne standen. Weitere Gäste auf Santa Muerte sind der schwedische Gitarrist/Co-Songwriter Magnus Karlsson (Primal Fear, Allen/Lande) in Death Letter und Backgroundsänger Sascha Krebs, der schon auf dem Vorgängerwerk Tequila Suicide (nahezu) alle Songs mit großartigen Chören veredelt hat.

Apropos Death Letter, mit dem es eine besondere Bewandtnis hat: Viele Fans kennen die bluesige Nummer von den White Stripes, sie stammt im Original allerdings vom Delta Blues-Musiker Son House, der das Stück bereits 1930 erstmals ausarbeitete, es dann 1965 nochmals aufnahm aber erst 1985 veröffentlichte. Bei Sinner bekommt der traditionelle Song ein topmodernes Flair und durch Giorgia Colleluori eine prickelnde Frische. Man hört bereits: Sinner liefern wie gewohnt auf höchstem Niveau ab, in einer Besetzung mit echten Könnern wie die Gitarristen/Co-Komponisten Tom Naumann und Alex Scholpp sowie Schlagzeuger und Neuzugang Markus Kullmann (Ex- Voodoo Circle). Produziert wurde Santa Muerte von Mat Sinner und co-produziert von Dennis Ward (Pink Cream 69, Unisonic, Gus G.), der die neue Scheibe auch recorded und gemischt hat. Nach der ersten Single Fiesta Y Copas (inklusive Video) werden Sinner zwei weitere Auskopplungen samt Videoclip veröffentlichen: Last Exit Hell erscheint am 16.08.2019, gefolgt von Death Letter am 06.09.2019. Alle weiteren Fragen beantworten Sinner dann wie gewohnt lückenlos auf Santa Muerte oder aber während der Release-Shows ab September 2019 in imposanter Lautstärke.

Tracklisting

CD oder DVD: (00:53:37)

01 – Shine On | 02 – Fiesta Y Copas (feat. Ronnie Romero) | 03 – Santa Muerte | 04 – Last Exit Hell | 05 – What Went Wrong (feat. Ricky Warwick | 06 – Lucky 13 | 07 – Death Letter (feat. Magnus Karlsson) | 08 – Craving | 09 – The Wolf | 10 – Misty Mountain | 11 – The Ballad Of Jack | 12 – Stormy Night | 13 – Sorry (Bonus Track) |

Vinyl: (00:53:37)

A 01 – Shine On | A 02 – Fiesta Y Copas (feat. Ronnie Romero) | A 03 – Santa Muerte | B 04 – Last Exit Hell | B 05 – What Went Wrong (feat. Ricky Warwick | B 06 – Lucky 13 | C 07 – Death Letter (feat. Magnus Karlsson) | C 08 – Craving | C 09 – The Wolf | D 10 – Misty Mountain | D 11 – The Ballad Of Jack | D 12 – Stormy Night | D 13 – Sorry (Bonus Track) |

Tourdaten

11.09.2019 – Essen – Turock

12.09.2019 – Siegburg – Kubana

13.09.2019 – Mannheim – Ms Connexion Complex

14.09.2019 – Burgrieden – Riffelhof

04.10.2019 – Regensburg – Eventhall Airport

05.10.2019 – Reichenbach – Die Halle

06.10.2019 – Bamberg – Live-Club

Line-Up:

Mat Sinner (Bass & Vocals)

Giorgia Colleluori (Vocals)

Tom Naumann (Guitars)

Alex Scholpp (Guitars)

Markus Kullmann (Drums)

