Hodja: neues Album – Vorabtrack, Albumcover, Tourdaten, Instore-Shows

Hodja geben gerade Gas, beißen sich fest und lassen nicht mehr los. Endlich kommen ein paar Details zum in vergangenen News bereits erwähnten vierten Album! Es trägt den Titel We Are The Here And Now und wird am 25.10.2019 in Vinyl-, CD- und digitaler Form erscheinen! Das Cover-Artwork stammt einmal mehr aus der Feder des dänischen Künstlers Jenz Koudahl, der perfekt die Essenz der Band einfangen kann: Wild, vielseitig, farbenfroh und ungezügelt.

Den ersten Vorabtrack Strike Up The Band könnt ihr ab sofort auf Soundcloud hören und Ende der Woche auch auf allen Streamingkanälen. Hier entlang zu Soundcloud:

https://soundcloud.com/noisolution/hodja-strike-up-the-band

Hodja überschreiten immer wieder gekonnt Genre-Grenzen und verwischen sie komplett. Blues, Gospel und Soul geben den richtigen Groove, treffen auf krachigen Garage Rock und werden ergänzt von Einflüssen aus Punkrock und Hip Hop, die wie kleine Farbtupfer ins Klangbild wandern und es ähnlich bunt erscheinen lassen wie das zugehörige Artwork. Ihren typischen ungeschliffenen Sound verlieren sie dabei nie aus den Augen, wissen sich aber an den richtigen Stellen zu zähmen und zügeln. Das erschafft ein unglaublich vielseitiges Werk, das neben treibenden Punkrocksongs auch Gospel-Chöre und ruhige Soulpassagen zu bieten hat. Da ist also ganz sicher für jede Stimmungslage was dabei!

Auch live ist Hodja ein echtes Erlebnis – und jeder der bereits dabei sein durfte, wird dem sicherlich zustimmen! Ein unglaublich charismatisches Trio mit einem absoluten Ausnahme-Frontmann. Roh, explosiv, voller Energie und schweißtreibend!

Die Tour wird außerdem ergänzt von fünf exklusiven Instore-Shows in lokalen Plattenläden. Wer Zeit hat, kann sich nachmittags schon mal für das Abend-Konzert aufwärmen und die Band in reduzierter Form hören, erleben und über den Sinn des Lebens befragen.

Die Instore-Termine sind folgende:

29.08.2019 – DE Berlin @ Dodo Beach / West – ca. 16 Uhr

02.09.2019 – DE Hamburg @ Michelle Records – ca. 17Uhr

05.09.2019 – DE Dortmund @ Black Plastic – ca. 15 Uhr

12.09.2019 – DE Leipzig @ Whisper Records – ca. 19 Uhr

18.09.2019 – DE Wien @ Rave Up Records – ca. 15 Uhr

Hodja Tourdaten

präsentiert von Visions Magazin, Roadtracks Magazin, laut.de

30.08.2019 – DE Berlin, Kantine am Berghain (präsentiert von radioeins)

31.08.2019 – DE Offenbach, Hafen 2

02.09.2019 – DE Hamburg, Knust

03.09.2019 – DE Köln, Sonic Ballroom

04.09.2019 – DE Aachen, Musikbunker

05.09.2019 – DE Dortmund, Subrosa

06.09.2019 – DE Mannheim, Kulturwerkstatt Altes Volksbad

07.09.2019 – DE Halle, Fliese

08.09.2019 – NL Helmond, Lokaal42

11.09.2019 – CZ Pilsen, Warm Up Buskingfestival Pilsen

12.09.2019 – DE Leipzig, Ilses Erika

13.09.2019 – DE Zwickau, Alter Gasometer

14.09.2019 – DE Karlsruhe, Alte Hackerei

16.09.2019 – CH Zürich, Dynamo

17.09.2019 – DE München, Glockenbachwerkstatt

18.09.2019 – AT Wien, Chelsea

19.09.2019 – AT Wels, Black Horse Inn

20.09.2019 – DE Erfurt, Museumskeller

21.09.2019 – DE Rostock, Rockstocker Botschafter @ Peter Weiß Haus

14.11.2019 – FR Angers, Joker’s Pub

15.11.2019 – FR Cleon, Blues De La Traverse

16.11.2019 – DE Frankfurt am Main, Parkhaus / WK 16

03.12.2019 – AT Graz, Cafe Wolf

Hodja Links:

Hodja im Noisolution-Shop

Homepage

Facebook

Kommentare

Kommentare