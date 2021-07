Tel: Video zu “Punish“ und Details zur Split-EP mit Age Of The Wolf

Die amerikanische Melodic-Doom-Band Tel freut sich, das neue Video zur Single Punish zu teilen. Der Track ist in der Split-EP Vigils enthalten, die die Band aus Virginia am 13. August mit Age Of The Wolf über Electric Talon Records veröffentlichen wird.

Tel präsentiert eine kalte und atmosphärische Herangehensweise an den Doom Metal, obwohl die schlammigen Wurzeln ein wichtiges Element seines Sounds bleiben. Der globale Sound ist beim Death Metal dank des düsteren Growls des Sängers Dante DuVall fast am Limit, während die Texte eine Welt schildern, die auch ohne Sonne und die Gefühle ständig eingefroren wird.

Sehen Sie sich das Video Punish auf dem Kanal der YouTube-Band an.

Die Band sagte über die Veröffentlichung von Vigils:

“Tel ist begeistert, dieses neue Material mit unseren Freunden in Age Of The Wolf zu veröffentlichen, da wir der Meinung sind, dass dieses Material unsere Stimmungen darüber, wie das Chaos und die Spannungen des letzten Jahres uns und den Rest der Welt beeinflusst haben, perfekt widerspiegelt. Dies wird die erste Veröffentlichung sein, die uns zeigt, dass wir einen etwas sauberen und melodischen Ansatz verfolgen, während wir unseren schlammigen Doom-Wurzeln treu bleiben. Dies ist mit Abstand unser bisher bestes Material und wir denken, dass die Leute beeindruckt sein werden, wie sehr wir als Musiker gereift sind.”

Tel hat seine Tracks mit Kris Hilbert von Legitimate Business in Greensboro, NC im September 2020 aufgenommen, gemischt und gemastert, während die Songs von Age Of The Wolf von Marcos Monnerat in den Stereorat Studios aufgenommen und von Haldor Grunberg bei Satanic Audio gemischt und gemastert wurden im November 2020. Das Artwork stammt von Misanthropic Art Illusions mit dem Layout von Michael Potts und Dante DuVall.

Das Album kann als Kassette und Digi-Lite auf der Bandcamp-Seite von Electric Talon Records vorbestellt werden.