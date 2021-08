Die deutsche Blackened Death Metal Band Funeral Pile freut sich, ein Lyric-Video zum Track Food For The Flies zu teilen. Der Song stammt aus dem Debütalbum Evoked In Flames, das am 30. Juli veröffentlicht wurde und als Streaming und digitaler Download auf den wichtigsten Online-Plattformen erhältlich ist.

Sehen Sie sich das Video zu Food For The Flies auf dem YouTube-Kanal von 666MrDoom an: