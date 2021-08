Tel/Age Of The Wolf: Split-EP “Vigils” über Electric Talon Records erschienen

Tel und Age Of The Wolf sind stolz darauf, dass ihre gemeinsame Arbeit ans Licht kommt! Ihre Split-EP heißt Vigils und ist jetzt im Digi-Lite- und Tape-Format über Electric Talon Records erhältlich!

Age Of The Wolfs Seite des Splits taucht in ein Zwei-Song-Konzept ein, das sich mit Selbstfindung, Pilgerschaft und vielen großen Riffs beschäftigt. Schicksal und falsche Wahrnehmungen spielen eine Rolle dabei, wo wir eintauchen und wohin wir von dort aus gehen. Der Sound der Band ist eine Mischung aus neuem, härterem Sludge-Doom mit gigantischen Stoner-Doom-Passagen. Die drei Tracks von Tel zeigen eine kalte und atmosphärische Herangehensweise an das Doom-Metal-Genre, obwohl die schlammigen Wurzeln ein wichtiges Element seines Sounds bleiben.

Vigils kann am besten als vielfältige, aber zusammenhängende Doom-Metal-Veröffentlichung beschrieben werden. Die kalten Lieder von Tel und der laute, fuzz-getriebene Ansatz von Age Of The Wolf nehmen entgegengesetzte Seiten derselben Medaille; wobei beide Bands schwere, aggressive und intensiv klingende Musik auf ihre ganz eigene Art und Weise spielen.

Tel hat seine Tracks mit Kris Hilbert von Legitimate Business in Greensboro, NC im September 2020 aufgenommen, gemischt und gemastert, während die Songs von Age Of The Wolf von Marcos Monnerat in den Stereorat Studios aufgenommen und von Haldor Grunberg bei Satanic Audio gemischt und gemastert wurden im November 2020. Das Artwork stammt von Misanthropic Art Illusions mit dem Layout von Michael Potts und Dante DuVall.

Das Album kann auf der Bandcamp-Seite von Electric Talon Records bestellt werden: https://talonrecordsusa.bandcamp.com/album/tel-age-of-the-wolf-vigils

Vigils – Tracklist:

1. Age of the Wolf – Priestess of Cledones

2. Age of the Wolf – Slaves to the Riff

3. Tel – Punish

4. Tel – Downer

5. Tel – Salvation

Age Of The Wolf Line-Up:

Christopher de Haan – Gitarre, Gesang

Jorge Camacho – Bass, Gesang

Gabriel Ortiz – Schlagzeug, Gesang, Synthesizer

J.C. Zúñiga – Gitarre, Gesang

Tel Line-Up:

Dante DuVall – Gesang, Klavier, Text

Michael Potts – Gitarre

Ed Fierro – Bass

Matt Grigsby – Schlagzeug

Age Of The Wolf online:

https://www.facebook.com/ageofthewolf

https://www.instagram.com/ageofthewolf/

Tel online:

https://www.facebook.com/TelRVA

https://www.instagram.com/tel_band/