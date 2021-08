David Reece: kündigt neues Album „Blacklist Utopia“ an

Die letzten Klänge von Cacophony Of Souls sind noch nicht vollends verklungen, da legt David Reece bereits nach und veröffentlicht am 29.10.2021 via El Puerto Records sein nächstes Werk Blacklist Utopia. Das Album enthält dreizehn neue Songs, die allesamt in bewährter Manier von Andy Susemihl produziert wurden. Vom klassischen Nackenbrecher bis zur gefühlvollen Power-Ballade ist alles dabei – die mehr als ein Dutzend Hymnen sind ein Pflichtprogramm für jeden Headbanger!

Im Rahmen seiner bewegten Karriere hat David Reece schon so manchen Klassiker erschaffen. So drückte er bereits Bands wie Accept, Bangalore Choir, Bonfire und zuletzt den Sainted Sinners seinen Stempel auf und veredelte die Alben mit seinem Charisma und seiner einzigartigen Stimme. Und sein neuestes Werk Blacklist Utopia wird schon bald zu den Fan-Favoriten gehören.

Die erfolgreiche Kollaboration mit Andy Susemihl (u.a. Ex-U.D.O.) als Gitarrist, Songwriting und Recording-Partner, die schon das Vorgängeralbum zu einem absoluten Hörgenuss machte, geht auch auf Blacklist Utopia in eine weitere Runde.

Und David Reece scheint auf Blacklist Utopia aus einer nahezu unerschöpflichen Quelle an fantastischen Vocal-Lines und packenden Refrains zu verfügen, während die Band ihm die Riffs und Songs quasi auf den Leib zu schneidern scheint.

Ebenfalls als feste Größe im Band- und Songwriting-Gefüge hat sich mittlerweile Basser Malte Burkert etabliert und Neuzugang Francesco Jovino (ex-Primal Fear, ex-U.D.O.) verleiht dem ganzen Album noch mal einen zusätzlichen Metal-Touch!

Ex-Accept meets ex-U.D.O. geht also in die Verlängerung. Und was für eine!

Blacklist Utopia erscheint am 29.10.2021!

Die erste Single I Can’t Breathe inklusive Musikvideo wird am 17. September veröffentlicht!

Black Utopia Tracklist:

01 Utopia

02 Red Blooded Hell Raiser

03 Down To The Core

04 Civil War

05 I Can’t Breathe

06 Most Of The Time

07 American Dream

08 Before We Fade Away

09 Hindsight Is 2020

10 Devil At My Doorstep

11 Save Me

12 Highway Child

13 Book Of Lies

David Reece online:

www.davidreeceofficial.info/home

www.facebook.com/profile.php?id=100048099653147