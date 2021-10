David Reece: vier Track-By-Track Videos vom neuen Werk „Blacklist Utopia“

David Reece veröffentlicht am 29.10.2021 via El Puerto Records sein nächstes Werk Blacklist Utopia. Bevor es so weit ist, zeigt der Sänger (u.a. ex-Accept, ex-Bonfire, Wicked Sensation) vier Videos mit kurzen Songsnippets sowie mit Kommentaren zu allen Titeln des Albums.

David Reece Track-By-Track Part 1: www.youtube.com/watch?v=MLAfwNp-Mgo

David Reece Track-By-Track Part 2: www.youtube.com/watch?v=_iPnNJgGHTo

David Reece Track-By-Track Part 3: www.youtube.com/watch?v=dT5au2XEqY4

David Reece Track-By-Track Part 4: www.youtube.com/watch?v=Jtu4aPW7rIM

David Reece Video I Can’t Breathe:

Das Album gibt es bereits jetzt als limitierte Box zu bestellen: David Reece Blackbox El Puerto Records

Im Rahmen seiner bewegten Karriere hat David Reece schon so manchen Klassiker erschaffen. So drückte er bereits Bands wie Accept, Bangalore Choir, Bonfire und zuletzt den Sainted Sinners seinen Stempel auf und veredelte die Alben mit seinem Charisma und seiner einzigartigen Stimme. Und sein neuestes Werk Blacklist Utopia wird schon bald zu den Fan-Favoriten gehören.

Die erfolgreiche Kollaboration mit Andy Susemihl (u.a. ex-U.D.O.) als Gitarrist, Songwriting und Recording-Partner, die schon das Vorgängeralbum zu einem absoluten Hörgenuss machte, geht auch auf Blacklist Utopia in eine weitere Runde.

Und David Reece scheint auf Blacklist Utopia aus einer nahezu unerschöpflichen Quelle an fantastischen Vocal-Lines und packenden Refrains zu verfügen, während die Band Ihm die Riffs und Songs quasi auf den Leib zu schneidern scheint.

Ebenfalls als feste Größe im Band- und Songwriting-Gefüge hat sich mittlerweile Basser Malte Burkert etabliert und Neuzugang Francesco Jovino (ex-Primal Fear, ex-U.D.O.) verleiht dem ganzen Album noch mal einen zusätzlichen Metal-Touch!

Ex-Accept meets ex-U.D.O. geht also in die Verlängerung. Und was für eine!

Blacklist Utopia erscheint am 29.10.2021!

David Reece Band Line-Up:

David Reece – Vocals (ex-Accept, ex-Sainted Sinners, ex-Bonfire, ex-Bangalore Choir, solo)

Andy Susemihl – Guitars (ex-U.D.O., ex-Sinner, ex-Bangalore Choir, solo)

Malte Frederik Burkert – Bass (Victory, Ian Paice, ex-Sainted Sinners)

Francesco Jovino – Drums (ex-U.D.O., ex-Primal Fear, ex-Voodoo Circle, ex-Jorn)

David Reece online:

www.davidreeceofficial.info/home

www.facebook.com/profile.php?id=100048099653147