David Reece: präsentiert das erste Track-By-Track Video vom neuen Album „Blacklist Utopia“

David Reece veröffentlicht am 29.10.2021 via El Puerto Records sein nächstes Werk Blacklist Utopia. In den kommenden Tagen werden insgesamt vier Track-By-Track Videos veröffentlicht, in denen der Amerikaner über die neuen Songs spricht. Hier ist das erste Video der Reihe mit kurzen Songsnippets sowie mit Kommentaren zu den ersten vier Titeln:

Zur ersten Single I Can’t Breathe und weiteren Infos zum neuen Album Blacklist Utopia kommt ihr hier: