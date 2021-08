Toxik: veröffentlichen „Think This“ erneut auf Vinyl

Die US-Thrash Veteranen Toxik werden ihr zweites Album Think This (1989) erneut auf Vinyl veröffentlichen!

Die streng limitierte LP wird auf schwarzem, blauem und clear Vinyl erhältlich sein und am 10. September 2021 bei Massacre Records erscheinen!

Hier kann man die LPs bereits vorbestellen » https://lnk.to/thinkthisvinyl

Think This ist ein andersartiges und starkes Album, dessen Lyrics auch heute noch relevant sind.

Toxik – Think This

A-Side

Think This

Greed

Spontaneous

There Stood The Fence

Black And White

B-Side

Wir Njnb / In God

Machine Dream

Shotgun Logic

Time After Time

Think That

Toxik live:

07.-09.10.2021 US Milwaukee, WI – Club Garibaldi’s (Blades Of Steel Metalfest)

https://www.instagram.com/toxikmetal/