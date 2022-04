Chimpgrinder: kündigen die „Remasters“-Anthologie an

Das amerikanische Stoner-Rock/Doom-Quartett Chimpgrinder freut sich, die Vereinbarung mit Electric Talon Records über die Veröffentlichung einer Anthologie mit drei Alben mit dem Titel Remasters bekannt zu geben. Die Veröffentlichung ist für den 22. April in den Formaten CD, Kassette, Streaming und digitaler Download geplant.

Die Ursprünge der Band entstanden aus der Notwendigkeit billiger Bandmieträume. Nachdem wir durch ein paar Mitbewohner radelten und es leid waren, Zimmer mit flockigen Emo- und Deathcore-Bands zu teilen, schlug unser Vermieter einen billigeren, ermäßigten Platz im stillgelegten Tierflügel des menschlichen Zentrifugengebäudes in den Eingeweiden des Johnsville Naval Air Development Center vor. Wenn man durch die dunklen Gänge zum Übungsraum geht, befinden sich große Metallringe in Abständen entlang des Bodens, die zu dem winzigen 11 x 11 Betonraum ohne Klimaanlage oder Heizung führen. Eine große Verbrennungsanlage und Tierkäfige waren unsere einzigen Nachbarn.

Die Band wurde ins Leben gerufen, als Aaron Gerwer offiziell als Sänger einstieg und die Band Chimpgrinder gegründet wurde. Die thematische und lyrische Inspiration entwickelte sich aus der Ich-Perspektive von Oliver und bot eine Perspektive, die eine nützliche Allegorie auf den wahren Schmerz, Kampf und die Erfahrungen des Alltags darstellt. Als die Band ihren einzigartigen Stil entwickelte, wurde jedes Album zu einer Reise und Geschichte. Volume 666 deutet das Storytelling-Potenzial an, aber das zweite Album Oliver erweiterte das Storytelling und die musikalische Dunkelheit. Simian Space King bringt die Riffs und rockt härter, sorgt aber für ein melancholisches Ende der Trilogie. Alle Alben wurden im Tierflügel mit einem Spinnennetz aus Kabeln, Mikrofonen und archaischen und unorthodoxen Aufnahmetechniken selbst aufgenommen. Volume 666 wurde ursprünglich im Januar 2012 veröffentlicht, Oliver folgte auf die ursprünglich im August 2012 veröffentlichte Version und gipfelte in Simian Space King, das im Mai 2014 veröffentlicht wurde.

Electric Talon Records ist stolz bekannt zu geben, dass zum ersten Mal alle drei Alben in einem zusammenhängenden Paket veröffentlicht werden. David Downham vom Gradwell House hauchte diesen Aufnahmen mit einem vollständigen Remix und Remaster der drei Alben umfassenden Anthologie behutsam neues Leben ein. Diese Veröffentlichung wird das endgültige Chimpgrinder-Paket – ideal für Fans von Eyehategod, Down, Black Sabbath und Sleep.

Tracklist:

Volume 666

1.Obliteration and Bliss

2. Paid

3. The Blonde Lab Assistant

4. Oxygen Thins Out

5. She Had Visions

6. An Ill Advised Harem Experiment

Oliver

7. Warm Beer, Cold Ape (Intro)

8. Turning From the Sun

9. Meetin’ My Baby

10. Just an Animal After All

11. My Crime

12. Sacred Ape

Simian Space King

13. The Arrow Ritual

14. High Ground and Looking Down

15. Waylaid Way Out

16. Simian Space King

17. Stomach of GoD

18. Infinity Creep

Chimpgrinder – Line-up:

Aaron Gerwer – Gesang

Steve Mensick – Gitarre

Chris Scott – Bass

Chris Turek – Schlagzeug

