The Gems: veröffentlichen Debütsingle “Like A Phoenix”

Das neu gegründete schwedische Rocktrio The Gems veröffentlicht heute mit der Standalone Single Like A Phoenix seinen ersten Song überhaupt! Die Band, die aus drei ehemaligen Thundermother-Mitgliedern besteht – Sängerin Guernica Mancini, Schlagzeugerin Emlee Johansson und Gitarristin/Bassistin Mona Lindgren beweisen auch unter neuem Namen absoluten Hit Charakter. Geschnitten wurde der Clip von Schlagzeugerin Emlee Johansson.

Während The Gems derzeit noch die Arbeiten an ihrem Debütalbum abschließen, ist das Trio bereits auf internationalen Bühnen unterwegs. Am kommenden Mittwoch, dem 21. Juni, werden The Gems zum ersten Mal in Deutschland als Headliner auf der international renommierten Kieler Woche aufspielen. Dabei werden neben neuen The Gems Songs auch einige Thundermother Klassiker zu hören sein!

The Gems zu Like A Phoenix: „In diesem Song geht es darum, aufzustehen, wenn man niedergeschlagen wurde, und sich nicht von den negativen Worten anderer beeinflussen zu lassen. Erhebe dich wie ein Phönix, sei stark und gib niemals auf. Das Video handelt unserer „Wiedergeburt“ als Band und wie wir dadurch zu etwas viel Stärkerem geworden sind. Wir hatten das Gefühl, dass es die perfekte erste Single auf unserer neuen Reise als The Gems ist und wir lieben den Song absolut!!!“

Schaue das offizielle Musikvideo zu Like A Phoenix hier:

The Gems sind:

Guernica Mancini – Vocals

Emlee Johansson – Drums

Mona Lindgren – Guitar, Bass

