The Other: kündigen „Demon Eyes“ an

Die von vielen europäischen Horrorpunk-Fans verehrten The Other werden am 27.10.2021 ihre neue digitale Single Demon Eyes veröffentlichen!

Das Single-Artwork wurde von Oss Caroch gestaltet.

Für The Other Verhältnisse gibt es auf der Single massig Double-Bass-Attacke auf die Ohren, die zusätzlich mit düster-melancholischer Stimmung und Death Rock-Referenzen besticht.

Hier könnt ihr euch Demon Eyes bereits vormerken » https://lnk.to/theotherdemoneyes

Live auf der Bühne kann man die Band demnächst am 31.10.2021 bei den Hell Nights on Halloween in Köln erleben. Tickets gibt es unter anderem bei https://theother.hamburgrecords.com/hell-nights-halloween-2021.html

The Other live:

31.10.2021 DE Köln – Carlswerk Victoria

13.11.2021 DE Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

27.11.2021 DE Kiel – Die Pumpe

03.12.2021 DE Leipzig – Moritzbastei

04.12.2021 DE Kassel – Goldgrube

21.01.2022 DE Hamburg – Molotow

22.01.2022 DE Osnabrück – Bastard Club

11.02.2022 DE Würzburg – b-hof

12.02.2022 DE Augsburg – Kantine

04.03.2022 DE Wiesbaden – Kreativfabrik

05.03.2022 DE Stuttgart – clubCANN

https://theother.de

https://www.facebook.com/theotherhorrorpunk